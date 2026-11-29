デポルティボ・ラ・コルーニャのオーバメヤンが、ガボン代表としてバルセロナ戦で決勝ゴールを挙げた。このゴールで彼はラ・リーガで新記録を樹立し、古巣を相手にキャリアの高い瞬間を刻んだ。今季は開幕5試合連続得点と2アシストと活躍が続いている。

数々のサプライズに満ちたリアソールの夜、ガボン代表FWピエール=エメリク・ オーバメヤン のゴールは、 デポルティボ・ラ・コルーニャ を バルセロナ との一戦に引き戻しただけのものではなかった。

ベテランストライカーが、キャリアの一時期にユニフォームを着てプレーした古巣を相手にラ・リーガの新記録を打ち立て、その名を歴史に刻む瞬間となったのだ。 見事なゴールだった。 ガボン人ストライカーは正確なスルーパスを受けると、フィジカルの強さを生かしてバルセロナのDFパウ・クバルシに競り勝ち、止めようと飛び出してきたGKジョアン・ガルシアの頭上を越える巧みなシュートを流し込んだ。 オーバメヤンはしばらく遠ざかっていたゴールの感覚を取り戻し、デポルティボ・ラ・コルーニャで違いを生み出せることを改めて証明した。

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今季は開幕から5試合連続でゴールを記録しており、エルチェ、マラガ、バレンシア、ビジャレアル、ヘタフェを相手にネットを揺らしたほか、その間に2アシストもマークしていた。 バルセロナ戦でのゴールで再び得点者として脚光を浴びることになったが、この一戦の特別な意味はゴール欠乏からの脱出だけにとどまらない。 退団後初めて古巣と対戦するガボン人ストライカーにとって、格別な試合となったのだ。