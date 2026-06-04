オーバー、ボールの滑りやすさが右肘負傷の原因と主張

ミネソタ・ツインズのベイリー・オーバーはボストン・レッドソックス戦で使われたボールが原因だと語り、IL入りを決断。MLBはボールが基準を満たすと判断。チームは回復支援に注力。

ミネソタ・ツインズ の右腕投手、 ベイリー・オーバー は、5月24日にボストン・ レッドソックス 戦で使用されたボールが原因だと考え、右肘の負傷について語った。 オーバーは現在、15日間の 負傷者リスト （IL）に載っている。

試合はツインズが6―5で勝利したものの、フェンウェイ・パークで雨が続き、内野はぬかるんだ状態。 ボールは通常より滑りやすく、オーバーは5イニングを投げる間ずっとグリップに苦しんだと語った。 レッドソックスの先発ソニー・グレイも、試合中のコンディションを「本当にひどかった」と語っている。 オーバーは、投球中に右肘の炎症が悪化し、翌5月31日のピッツバーグ・パイレーツ戦に先発した後、さらに右肘の炎症が悪化してIL入りに追い込まれた。

彼は現在の離脱期間を約1カ月と見込んでおり、治療に専念している。 ツインズはオーバーの負傷原因をフェンウェイでの登板にあると判断している。 チームは正式に不正なボール使用をMLBに報告したが、MLBは試合で使用されたボールはリーグの基準を満たしていると判断した。 オーバーの今季成績は6勝3敗、防御率4.59であるが、さらなる復帰は不透明。

ツインズは次回のピッチングローテーションを再調整し、オーバーの回復を待つしかない。



オーバーは、ボールの滑りやすさが投球に影響したことを認め、球団側と協力してフィンガーテクニックの改善を図っていると語った。 彼は「自分のキャリアで最も滑りやすいボールを使ったことが、右肘に負担をかけた」と説明した。 さらに、オーバーはオフシーズンのトレーニングを強化し、関節の強化とグリップ力の向上に注力する方針だと述べた。

ツインズは、メジャーリーグの観点から再契約の問題も検討する余地があると見ている。 チームは、オーバーの回復期間中、代替ピッチングローテーションを組み立てると同時に、次期春季キャンプでの試合参加を決断する予定だ。



MLBは、公式ボールの品質に関する監査を続け、試合中の天候条件がどのようにボールに影響するかを詳細に検証している。 レッドソックス側は、ボールの滑りやすさに関しては大きな問題を指摘していないが、フェンウェイでの炎症を防ぐための対策を講じる必要があると示唆している。

オーバー自身は、投球フォームの微調整とボール選択において再考する姿勢を見せており、今後のピッチングに生かす計画を立てている。 ツインズは、チーム全体として投手の健康管理を強化し、今後類似のトラブルを未然に防ぐための方策を検討している





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