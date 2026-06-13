オードリー若林、初小説『青天』が直木賞候補に「ノーモーションで電話受けた」

お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、自身の初小説『青天』で第175回直木賞候補に選ばれたことをラジオ番組で報告。知らせを受けた瞬間の驚きや率直な感想を語り、編集者の興奮した様子も明かした。同作はアメフトを題材にした青春小説で、すでに29万部を突破している。

11月13日深夜放送のニッポン放送『 オードリー のオールナイトニッポン』（毎週土曜深夜1時）に、お笑いコンビ・ オードリー の 若林正恭 が出演しました。 番組内で、彼の初の小説『青天』（文藝春秋）が第175回直木三十五賞の候補作に選ばれたことを報告し、その驚きと喜びを語りました。

若林は候補作に選ばれた知らせを受けた瞬間を振り返り、 「あれは電話だったんですよ。 レギュラー番組『アンパラレルド～ニッポン発、世界へ～』の1本目と2本目の合間に楽屋に戻ったら、マネージャーの岡田が、チーフマネージャーが直接電話で話したいと言ってきて。 そういう時ってたいてい悪い知らせですよね？ 大問題が起きた時だけですよ。

また春日が何かやらかしたのか、それとも自分が失言して炎上したのか、何かが起こったんだろうなって。 面倒だなと思いながら電話に出たら、『青天』が直木賞の候補に選ばれたと言われて。 全くのノーモーションで受けたので、直木賞候補の「な」の字も頭になかったんです。noteで書いている時も全然意識していなかった。 まるで見えない角度からタックルを食らったような感覚でした」と率直に告白しました。

その後、日本文学振興会からも電話があり、「向こうは初めて選出を知らせるテンションで話してくるけど、こちらとしても初耳の感じを出すのも変だし『え？ どういうことっすか？ 』って言うのも変だし、結局『あざす！ 』みたいな返事になっちゃったんです。

そしたら向こうも驚いて『ノミネートされたんですよ！ 』ともう一度強調してきて。 それから編集者に代わったら、興奮していて呼吸が荒い感じでした。 でも僕は、ここまでありがとうございますみたいな気の利いたことは言えなかったと思います。

やっぱり見えない角度から突然来たので、吹っ飛ばされて青天（晴天）の状態で、まだ現実感がありません」と続けました。 若林は2013年に初のエッセイ集『社会人大学人見知り学部 卒業見込』を刊行後、2018年にキューバ旅行を綴った『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』で斎藤茂太賞を受賞。3冊目のエッセイ集『ナナメの夕暮れ』は累計42万部を突破するなど、執筆活動でも高い評価を得てきました。 今回、弱小高校アメフト部を舞台にした初の小説『青天』で、初の直木賞ノミネートを達成。 同作はすでに累計29万部を超えるベストセラーとなっています。

ノミネートに際して若林は、「とにかくアメフトが好きで夢中になって書いた作品なので、直木賞の候補に選ばれるとは思ってもみませんでした。 主人公のアリが、想像よりもずっと力強く、遠くまで走っていくなあと感じています。 そのまま直木賞にぶち当たってこい、と背中を見守る気持ちです」とコメントを寄せました。 このニュースは多くのファンや文学関係者の間で話題を呼び、若林の新たな才能に注目が集まっています。

ラジオ番組内での飾らない反応はリスナーの共感を呼び、SNSでも「若林の小説への真摯な姿勢が伝わってきた」「直木賞候補おめでとう」といった声が相次いでいます。 今後の受賞結果にも期待が高まります





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