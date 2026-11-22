配線不要のソーラー充電式ドライブレコーダーSDR-01が11月20日より発売。オートバックスセブンとサンコネクションが提携し、1万9800円で多様な車両での利用を可能にする。

オートバックスセブン は、 サンコネクション が開発した新製品『 ソーラー充電 式 ドライブレコーダー SDR-01 』の販売を11月20日より開始すると発表した。税込み価格は1万9800円で、従来の複雑な配線工事が不要な簡易設置タイプが特徴だ。吸盤による貼り付けだけで使用可能であり、運転者の負担を大幅に軽減する設計となっている。これは、車両電源への接続作業から解放される革新的な製品として注目されている。

配線不要のSDR-01構造と充電仕組み

SDR-01の最大の特徴は、本体に内蔵されたソーラーパネルと5000mAhの準固体バッテリーにある。これにより、車両からの電源取得や配線作業が一切不要となっている。フロントガラスやリアガラスに吸盤で取り付けられるため、設置や取り外しも極めて簡単である。この構造により、マイカーのみならずレンタカーやシェアカー、社用車など、複数台での共有利用にも柔軟に対応できる点が大きな強みだ。

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充電システムにおいても実用性が追求されており、走行中だけでなく駐車中も太陽光による充電が可能だ。曇天時や夜間など、太陽光による発電が不足する場合でも、USB Type-Cポートを通じて充電できるため、連続的な運用に支障をきたしにくい。準固体バッテリーを採用することで、従来のリチウムイオンバッテリーと比較して発火や膨張のリスクを低減させることに成功している。さらに、約5000回の充放電サイクルに対応し、幅広い温度環境下でも安定した性能を発揮する設計となっている。

高性能センサーとWi-Fi接続による利便性

記録機能においては、人感センサーとGセンサーが搭載されている。車両周辺の人の体温を検知した場合や、車両への衝撃が感知された場合、自動的に録画を開始する仕組みだ。これにより、エンジンOFF時における駐車中の監視（パーキングモード）にも対応しており、万が一の事故や不法投棄、いたずらなどの証拠保全に役立つ。従来の常時録画タイプと比較して、メモリカードの消費を抑えながら必要な瞬間を確実に捉えることが可能となった。

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データの確認方法にも革新が見られ、Wi-Fi接続に対応している。専用のスマートフォンアプリ「Viidure」を介することで、本体からmicroSDカードを取り出す手間を省き、スマートフォンから直接録画映像の確認やダウンロード、本体の設定変更が行える。ユーザーインターフェースの使いやすさを重視したことで、技術に詳しくない層でも容易に操作できる環境が整えられている。

市場での期待と今後の展開

オートバックスセブンが先行販売を手掛けるこの製品は、配線工事を嫌うユーザーや、複数の車両で使い回したい層にとって特に魅力的な選択肢となる。11月20日からの販売開始により、ドライバーの安全確保と利便性の向上に寄与する新たなスタンダードが確立される見込みだ。サンコネクションが開発した独自技術と、オートバックスセブンの流通網が結びつくことで、市場での浸透が期待されている。

今後は、このSDR-01を起点として、より高機能なモデルや関連アクセサリーの開発が進められる可能性もある。太陽光発電と準固体バッテリーという安全かつ持続可能なエネルギー活用は、自動車用備品における新たなトレンドを生み出すきっかけとなるだろう。購入を希望するユーザーは、11月20日以降、各取扱店舗またはオンラインストアでの入手を検討するとよい。