オートメッセ in 愛知で展示されたトヨタ「ピクシストラック」は、レクサスの本格SUVへと変貌を遂げました。会場内には幅広い車両が展示されていましたが、軽トラ、軽バンもそれらに負けない存在感を放っていました。

2026年5月16日、17日の2日間に渡り開催された「オートメッセ in 愛知」。 会場内にはミニバンからスポーツカー、スーパーカーまで幅広い車両がところ狭しと展示されていましたが、 軽トラ 、 軽バン もそれらに負けない存在感を放っていました。

中でもREIZブースに展示されていたトヨタ「ピクシストラック」は、“レクサスの本格SUV”へと変貌を遂げていました。 会場内にはミニバンからスポーツカー、スーパーカーまで幅広い車両がところ狭しと展示されていましたが、軽トラ、軽バンもそれらに負けない存在感を放っていました。 中でもREIZブースに展示されていたトヨタ「ピクシストラック（ダイハツ ハイゼットトラックのOEMモデル）」は、同社が得意とする灯火類に加え、イメージを一新するフロントバンパーを装着していたことでひと際注目を集めていました。

ダイハツの軽トラックであるハイゼットトラックは、本家のダイハツのほか、トヨタへはピクシストラックとして、スバルへは「サンバートラック」としてOEM供給されているもので、街中で見ない日はないと言っても過言ではないほど日常に溶け込んでいるモデルとなっています。 また近年では働くクルマとしてだけでなく、その維持費の安さからレジャーの相棒として選ばれることも多く、カスタマイズを楽しんでいる人も多く見かけるジャンルとなっており、他者との差別化を図りたいと考える人も少なくなくなっているのです。

適合はハイゼットトラック3兄弟の後期モデル（2021年12月21日以降）で、純正コーナーセンサーも位置を変えることなく移設できるようになっているので、安心して装着できる仕様となっているのも嬉しいところ。 会場に展示されていたデモカーは、オーバーテック社製のリフトアップキットやオフロードタイヤでフロントフェイスに負けないラギットさをプラスしていたほか、タンカラーのレザー調シートカバーやインテリアトリムカバーを装着することで、内装も高級感溢れる仕上げとなっていました





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