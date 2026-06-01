オーデマ ピゲ、新キャリバー搭載のロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 37mmと42mmを発表

オーデマ ピゲが、最新自社製ムーブメント「キャリバー6401」を搭載した37mmの「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」3モデルと、カラフルな色彩が特徴の42mmモデル3モデルを新たに発表。チタンケースやダイヤモンドベゼルを初採用した37mmモデル、 racing カーを思わせる鲜明なカラーパレットの42mmモデルにより、技術的完成度と夏の躍動感を兼ね備えたコンプリケーションウォッチの新境地を拓く。

今回紹介するのは、37mmの「 ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ 」3モデルと、42mmの同モデル3モデルです。37mmモデルは、5年の開発期間を経て生まれた最新自社製ムーブメント、 キャリバー6401 を初搭載。

薄型化を実現しつつ、サファイアケースバックから見える洗練された仕上げとロジウムトーンの22Kピンクゴールド製ローターが特徴です。 ケース素材には37mmのこのシリーズで初めてチタンが採用され、さらに1モデルにはベゼルにダイヤモンドがあしらわれています。 同じく18Kピンクゴールドモデルにもダイヤモンドベゼルを設定。 大胆な色遣いと素材のコントラストで、夏のエネルギーと冒険心を表現しています。

一方、42mmモデルは、ピンク、ターコイズ、イエロー、オレンジのカラーアクセントをタキメーターと9時・12時位置のカウンターに配し、視認性を高めました。 メガタペストリーダイヤルと際立たせた針、2時位置のラバー製プッシュボタン、大きなアラビア数字インデックスがスポーティな個性を強調。 ステンレススティール×ブラックダイヤル（ピンクアクセント）、チタン×ダークグレーダイヤル（イエロー・ターコイズ）、ステンレススティール×モノクロシルバー（オレンジ）の3バリエーションで、いずれもカーフレザーストラップ付きです。

オーデマ ピゲは1875年創業以来、一族経営を続ける歴史あるブランド。 スイス・ジュウ渓谷のマニュファクチュールで、伝統工芸と革新技術を融合させた高級時計を制作し、「Seek Beyond」の精神で新たな地平を追求し続けています。 価格は37mmチタン×ダイヤモンドモデルが632万5000円（税込）、42mmステンレススティールモデルが583万円（税込）です





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