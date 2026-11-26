オーストラリア、「デジタル注意義務法」を可決、個人がテック企業を直接訴える権利を認める
オーストラリア議会は、ネット上の被害を受けた個人がサービス運営企業を直接訴える権利を認める「デジタル注意義務法」を可決した。違反時の制裁金は全世界売上高の5%まで引き上げられ、SNSやゲームなどへの適用が検討されている。また、アルゴリズムのオプトアウトや依存を促す設計の是正も義務付けられた。
オーストラリア 議会が「 デジタル注意義務法 」を可決しました。 ネット上で被害を受けた場合、これまで個人が対応するのは難しく行政による執行を待つことになっていましたが、 デジタル注意義務法 は個人が直接訴える権利を認めるもので、被害を受けた人はサービス運営企業を オーストラリア の裁判所に直接訴えることが可能になります。
違反が認められた際の制裁金は最大で全世界売上高の5％となっています。
Digital duty of care: Australians will be able to sue big tech platforms for online harm - The University of Sydney https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2026/11/25/digital-duty-of-care-australians-will-be-able-to-sue-big-tech-platforms-online-harm.html https://apnews.com/article/australia-digital-duty-care-law-tech-harm-b3f044575e9d8106f30a14eee2b89a81 https://www.abc.net.au/news/2026-11-24/federal-politics-labor-makes-deal-greens-on-digital-duty-of-care/107420982 Social media companies could be fined 5% of global revenue after Labor and Greens join forces on digital duty of care bill | Australian politics | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2026/nov/24/social-media-big-tech-fines-global-revenue-australia-digital-duty-care-laws 「デジタル注意義務法」では新たに、個人がネット上で受けた被害について、企業をオーストラリアの裁判所に対して直接訴えることが可能になりました。
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