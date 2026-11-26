【11月26日 AFP】オーストラリアのリア・ブライス上院議員は26日、保守野党の自由党から反移民を掲げる極右野党ワンネーションに移籍したと明らかにした。与党・労働党の惨敗が予想されるビクトリア州議会選を前に、ワンネーションにとって追い風となる

【11月26日 AFP】オーストラリアのリア・ブライス上院議員は26日、保守野党の自由党から反移民を掲げる極右野党ワンネーションに移籍したと明らかにした。 与党・労働党の惨敗が予想されるビクトリア州議会選を前に、ワンネーションにとって追い風となる。

ブライス氏は、数十年にわたり保守勢力の中核を担ってきた最大野党・自由党を離党した理由について、オーストラリアの将来に関して「厳しい決断」を下す覚悟がある政党はワンネーションだけだと感じたためだと説明した。 ワンネーションのポーリン・ハンソン党首はブライス氏の移籍について、「オーストラリア国民、特に主要政党にうんざりしている国民にとっての勝利だ」と述べた。 ハンソン氏はこれに先立ち、自身がホットサンドメーカーでステーキを焼く動画をSNSに投稿し、今回の電撃移籍を予告していた。

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昨年、バーナビー・ジョイス元副首相がワンネーションに移籍した際、ハンソン氏の事務所で急きょ食事を共にしたことにちなんだものだ。 ワンネーションは、同州の次期州政府の樹立においてキャスティングボートを握りたいとしている。 ハンソン氏はかねて、少数派に対する人種差別的かつ扇動的な発言で知られており、9月にはオーストラリア先住民を「地球上で最も原始的な人種」と呼んだことで、右派、左派を問わず、あらゆる層から激しい怒りを買った。