オンライン詐欺の流動的な脅威に「協調的なプラットフォーム」が求められる

オンライン詐欺が国境やプラットフォームを越えた組織的な不正行為へと進化し、SNS 型投資詐欺・ロマンス詐欺および特殊詰の年間総被害件数は 42,900 件に達し、年間総被害額は 3,241 億円に達しました。

近年、国内の オンライン詐欺 は、生成AI等の悪用による手口の巧妙化に加え、国境やプラットフォームを越えた組織的な不正行為へと進化しています。 警察庁の発表によれば、2025年（令和7年）の SNS 型 投資詐欺 ・ ロマンス詐欺 および 特殊詐欺 の年間総被害件数は 42,900件（+37.1%）、年間総被害額は 3,241億円（+62.8%）に達し、過去最悪の水準となりました。

また、Global Anti-Scam Alliance（GASA）の推計によれば、認知件数に表れない潜在的な被害はさらに甚大であると指摘されています。 現在のオンライン詐欺は、SNS や偽広告での接触、ダイレクトメール（DM）やビデオ通話への誘導、銀行口座や決済サービスを通じた送金まで、複数のサービスを跨いで縦横無尽に行われます。 詐欺グループは常にエコシステムの「隙間」を狙い、一つのプラットフォームが対策を強化すれば、別の抜け道へと移動し続けます。 そのため、特定の事業者の個別努力（縦割り）だけでは、この流動的な脅威を防ぎきることは困難です。

今、求められているのはすべてのステークホルダーが連携し、被害の連鎖を断ち切るための「協調的なプラットフォーム」の構築です





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オンライン詐欺 SNS 投資詐欺 ロマンス詐欺 特殊詐欺 Global Anti-Scam Alliance GASA 協調的なプラットフォーム 流動的な脅威

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