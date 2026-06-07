オンライン子育て塾「Nicotto!塾」が2026年6月10日からオンラインライブを開催

パステルコミュニケーションが運営するオンライン子育て塾「Nicotto!塾」が2026年6月10日からオンラインライブを開催いたします。テーマは「『嫌なことに取り組めない』って実はわが子の才能なんです！～ついつい『ちゃんとしなさい』と言ってしまうパステルキッズママへの子育て処方箋～」です。

パステルコミュニケーションが運営するオンライン 子育て 塾「Nicotto! 塾」は、2026年6月10日からオンラインライブを開催いたします。 テーマは「『嫌なことに取り組めない』って実はわが子の才能なんです！

～ついつい『ちゃんとしなさい』と言ってしまうパステルキッズママへの子育て処方箋～」です。 近年、発達障害・発達グレーゾーンの子どもへの理解が進む一方で、保護者は「嫌なことを避ける」「やるべきことに取り組めない」といった行動への対応に悩むことがあります。 学校生活への適応や学習面での課題が見え始める時期でもあり、家庭や学校で子どもへの声かけや指導が増えやすい傾向があります。 ただし、「ちゃんとやりなさい」「逃げてばかりでは将来困る」といった関わりが、子どもの自己肯定感や意欲の低下につながる可能性も指摘されています。

子どもの行動を問題として捉えるだけではなく、その背景にある特性や脳の発達の仕組みを理解する視点が求められています。 講師を務めるのは、小児科医として20年以上にわたり延べ16,000組以上の親子を診察し、親子の未来を創るオリジナル発達診断「ママカルテ」を開発した森博子さんです。 発達特性のある子どもを育てる保護者としての経験も持ち、医療と子育ての両面から発達支援に携わっています。 ライブでは、子どもを無理に変えようとするのではなく、特性を理解したうえで家庭でどのようなサポートができるのかを具体的に学ぶことができます。

子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします





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