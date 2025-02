オルターブースとIssueHunt株式会社、業務提携を発表

企業のセキュリティと開発効率両立を支援する革新的なソリューションを提供

株式会社オルターブース 代表取締役は、Microsoftが認定する「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」Specializationを取得したリーディングカンパニーとして、今回の提携を極めて重要な戦略的転換点と位置付けています。IssueHunt株式会社との連携は、単なる技術統合を超え、セキュアで効率的な開発環境の実現に向けた新たなステージへの飛躍です。GitHub導入支援の全工程―環境構築、データ移行、トレーニングをワンストップで提供する当社の強みと、IssueHunt株式会社のASPMツール「Baseline」による全方位の脆弱性管理が融合することで、国内企業がグローバル競争に打ち勝つための決定的なアドバンテージをもたらします。\「Walk Together, Hack Together.

」という理念のもと、私たちはこの提携を通じ、セキュリティと開発効率の両立を実現し、企業価値の向上に直結する革新的なソリューションを提供してまいります。私たちIssueHunt株式会社は、日本最大のバグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」を通じて、多くの企業と連携し、脆弱性の早期発見と修正を支援してまいりました。当社が提供するアプリケーションセキュリティポスチャー管理(ASPM)ツール「Baseline」は、企業の情報資産及び脆弱性を継続的に管理し、開発の初期段階からリスクを可視化することが可能です。これにより、脆弱性を早期に特定し、改善策を迅速に実行することができます。\今回の業務提携では、Githubのサポートにおいて豊富な実績をお持ちのオルターブース様が、GitHub環境の構築からデータの移行、トレーニングまで、一気通貫で支援を行います。私たちは「つながる世界の、ベースラインになる。」というビジョンのもと、セキュリティを企業の競争力を高める鍵として位置づけています。本提携を通じて、多くの企業がセキュリティを強みとして世界で活躍できるよう、引き続き全力で取り組んでまいります





