GOALの連載「海外でプレーする英国人」で、アストン・ヴィラのアカデミーから歩み始めたオリー・バセットが、フットサル、オーストラリアでの生活、飛行機移動への疲れ、カナダでの楽しみ方を語る。

「サウサンプトンに行った経緯は、ちょっと変わっている。 ヴィラが奨学生を決めたとき、僕にはオファーがなくて退団した。 それから入ったのはサウサンプトンの正式なアカデミーではなく、『セカンドチャンス・プログラム』と呼ばれるところだった。

拠点はバースで、僕は並行してカレッジにも通っていた。 奨学生としての2年間に相当するプログラムのはずだった。 目的は選手をサウサンプトンのアカデミーに送り込むこと。 でも当時、サウサンプトンは正式なアカデミーに進む選手が十分に育っていないと考えて、プログラムを打ち切った。2年間のはずが1年で終わったんだ。

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僕たちは『2年契約を結んだのに、2年目はどうするんだ？ 』となった」「フットサルが大好きだったし、今も好きだ。 始めたのは10歳くらいだったと思う。 ヴィラに所属しながら、時々並行してプレーしていた。14歳か15歳くらいになり、ヴィラを離れてからは、もっと頻繁にやるようになった。