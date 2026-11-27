オリックスは9月、大分県由布市と山形県米沢市で系統用蓄電所の建設に着手した。三菱UFJ信託銀行などの外部資金を活用し、総資産膨張を防ぐスマートな経営へ転換する戦略を明らかにした。

1964年7月、金沢市内のスーパーマーケットで4台のレジスターが導入された瞬間、日本の「リース業」の幕開けが告げられた。当時の オリックス （現 オリックス 株式会社）はレジ機器を販売するのではなく、代金200万円と金利11％を3年間かけて支払うという新たな契約形態を結んだ。この画期的なビジネスモデルは、顧客が持つべき「モノ」と「カネ」を会社側で融通するもので、その後、船舶の傭船契約への展開、自動車、不動産へと事業領域を拡大させた。

18兆円総資産を持つ巨額の黒字企業

スタート当時は社員13人から出発したこの企業は、着実に成長を遂げ、現在では巨大企業へと成長している。2026年3月期における試算では、総資産18兆円、純利益4472億円を記録する規模に達している。還暦を過ぎても衰えを知らぬ強固な財務基盤を誇るオリックスだが、さらに次の成長段階へ進むためには、従来の「持つ経営」から転身を図る必要があるとの認識を持っている。

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由布市と米沢市での蓄電所建設着手

この経営方針の転換を示す象徴的な出来事が今年9月に発生した。オリックスは大分県由布市と山形県米沢市において、系統用蓄電所の建設に着手したのだ。同社は2022年から蓄電所事業への参入を開始しており、今年11月には滋賀県米原市で開発した蓄電所の運転をすでに始めている。これらの地域でのプロジェクトは、単なる設備投資にとどまらない重要な意味を持っている。

三菱UFJ信託銀行など外部資金の活用

由布市と米沢市における今回の案件が従来の手法と異なる点はある。それは資金の出所に関する部分である。総投資額の76.3％を三菱UFJ信託銀行などの外部投資家が拠出するという仕組みを取っている。オリックスは少額の出資にとどめ、代わりに蓄電所の運用や管理業務を担う形となっている。完全子会社化や全額出資による自前主義を伝統としてきた同社にとって、これは意外な選択とも捉えられるだろう。

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髙橋英丈CEOの財務健全化への姿勢

オリックスの現在の財務状況を考慮すれば、今回の蓄電所案件を全額出資によって進めることも不可能ではない。しかし、実際の出資比率は60％にとどめるという判断を下した。その理由について、髙橋英丈社長（現グループCEO、最高経営責任者）は明確な見解を示している。総資産を30兆円、40兆円へと膨らませることは、スマートなやり方ではないと考えているのだ。

持たざる経営へのシフトと将来展望

この外部資金を活用した事例は、オリックスが「持たざる経営」への転換を具体的に実行に移した最初の段階を示していると考えられる。従来のように自己資本で全てを賄うのではなく、外部の金融機関や投資家との連携によって事業を拡大していく新しいアプローチだ。これにより、巨額の資産を保持し続けることによる財務の重さや柔軟性の低下を防ぎつつ、収益機会を逃さず捕捉するバランスを目指している。