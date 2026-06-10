オランダ代表 ウズベキスタンとの最終テストで辛勝 ストライカー得点力不足に元選手らが指摘 日本戦への影響は

2026年W杯北中米大会目前、オランダ代表がウズベキスタンとの前哨戦をPK2得点だけで辛勝。マレンやデパイらストライカーの調子に課題を残し、元選手らが得点力不足を懸念。日本との初戦に向けた不安要素が露呈した。

2026年FIFAワールドカップ北中米大会の開幕を目前に控え、日本（FIFAランキング18位）と初戦で対戦する オランダ代表 （同7位）が、初出場となる ウズベキスタン （同50位）と大会前最後の調整試合を行った。

試合結果は、FWコーディー・ガクポ（27＝リバプール）がPKで2得点を挙げたものの、それだけで、全体としては精彩を欠く内容だった。 オランダは3日（現地時間4日）のアルジェリア戦に0-1で敗れており、中4日で迎えたこのウズベキスタン戦でも苦戦を強いられた。 この状況を受けて、元オランダ代表FWピエール・ファン・ホーイドンク氏と元オランダ代表FWクラース・ヤン・フンテラール氏が、チームのストライカー陣における得点力不足について言及した。

ホーイドンク氏は、14日（同15日）に行われる日本との初戦において、FWドニー・マレン（ローマ）が先発するだろうと予想した。 しかし、「この2試合、ストライカーとしてプレーしたマレンはノーゴールだった」と、その評価は低い。 一方、背番号10を背負うFWメンディ・デパイ（コリンチャンス）は、コンディションが整っておらず、ウズベキスタン戦では出場を見合わせた。 それでもホーイドンク氏は「コンディションが上がれば、W杯中にデパイがスタメンになる」と期待を寄せた。

一方、ロナルド・クーマン監督は「得点不足が少し頭の痛いところ。 チャンスはつくっているけれど、流れの中からゴールが決まらない」と、攻撃陣の机枪不発に悩みを明かした。 フンテラール氏は「監督は『この2試合ゴールが少なすぎる』と言っている。 それはストライカーへのメッセージだ」と指摘し、ストライカー陣によるゴールの必要性を強調した。

オランダはFIFAランキング上は日本より上位だが、直前の調整試合で不安要素を抱えた状態で本番を迎えることになる





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