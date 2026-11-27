TobySterling[アムステルダム２７日ロイター]-オランダのイェッテン首相は、米国の中国向け‌半導体製造装

- オランダのイェッテン首相は、米国の中国向け‌半導体製造装置の輸出規制強化法案が欧‌州に及ぼす影響を巡る懸念を背景に、来月に米フロリ‌ダ州マイアミで開かれる２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議でトランプ米大統領と同法案について​協議する考えを示した。

オランダが懸念しているのは、米議会で審議中の超党派法案の「ハードウェア技術管理の多国間連携法（Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act（ＭＡＴＣＨ法）」。 オランダや日本を含む米国の同盟国に対し、中国向け輸出規制の強化を求め、応じない場合には米国が各国の半導体製造装置に対し一方‌的に規制を課すことを可能にするもので、半導体製造⁠装置大手ＡＳＭＬを擁するオランダは同法案に反対するよう働きかけている。

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イェッテン首相はハーグで記者団に対し「ここ数週間のエヌビディア問題を受け、米議会では一⁠段と​厳格な規制を求める方向に流れが変わった」との見方を示し、「⁠マイアミで開かれるＧ２０首⁠脳会議に出席する際、トランプ米大統領とこ⁠の問題について協議する。 双方の利益にかなう合理的な解決策を見いだすことが重要だ」と述べた。 ⁠米半導体大手エヌビディアは、中国との関係を巡る安全保障上の問題の可能性について議会の調査対象になっ⁠ている。