オランダのイェッテン首相は米国のＭＡＴＣＨ法案を巡り、来月のＧ２０首脳会議でトランプ米大統領と協議すると発表。ＡＳＭＬの競争力維持と中国技術革新の防止が焦点。

オランダの イェッテン首相 は、米国議会で審議中の超党派法案が欧州の半導体産業に与える影響を懸念し、来月フロリダ州マイアミで開催される２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議において、ドナルド・ トランプ米大統領 とこの問題について協議する意向であることを明確に示した。この動きは、半導体製造装置の輸出規制強化を巡る米国の単 sided な圧力に対するオランダ政府の対抗措置であり、同盟国間の政策調整の行方が注目されている。

MATCH法案の概要とオランダの懸念

オランダが懸念を示しているのは、米議会で審議中の「ハードウェア技術管理の多国間連携法（ＭＡＴＣＨ法）」である。この法案は、オランダや日本を含む米国の同盟国に対し、中国向け半導体製造装置の輸出規制を強化するよう求めている。もし同盟国がこれに従わない場合、米国は各国の半導体製造装置に対して一方的に規制を課すことを可能にする条文が含まれている。露光装置市場を支配する世界最大の半導体製造装置メーカーであるＡＳＭＬを本拠地とするオランダにとって、これは自国の産業基盤を脅かす潜在的な脅威として受け止められている。

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イェッテン首相はハーグで記者団に対し、直近の数週間でエヌビディアを巡る問題を受け、米議会内ではより厳格な規制を求める機運が高まっていると指摘した。同首相は、マイアミでのＧ２０首脳会議出席に際してトランプ氏と協議を行う予定であり、双方の国益にかなう合理的な解決策を見いだすことが極めて重要だと強調した。エヌビディアは現在、中国との関係に関連する安全保障上の懸念について議会での調査対象となっており、これが規制強化の議論を後押ししている。

国家主権と産業競争力のバランス

オランダはこれまで、ＡＳＭＬ製品の対中輸出を巡り、米国主導の規制枠組みに足並みをそろえてきた歴史がある。しかし、ＭＡＴＣＨ法案は国家主権の観点から明確に反対の立場をとっている。イェッテン氏は、オランダが欧州委員会、フランス、ドイツ、およびこの問題に利害関係を持つ全ての関係者と緊密に連携していると明らかにした。単独ではなく、欧州全体として米国と対等な立場で議論を進める姿勢を示している。

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同首相は、米国と中国の双方が依存している数少ない技術分野の一つとして半導体技術を取り上げた。その上で、ＡＳＭＬが強固な競争力を維持することは、ひいては米国の利益にもかなうとの認識を示した。中国市場への過度なアクセス制限は、単にオランダや米国の企業収益を損なうだけでなく、逆に中国国内の技術革新を促す結果を招く可能性があると警告した。市場閉鎖が自国技術の進歩を停滞させるという逆説的な状況を避ける必要がある。

G20協議と今後の国際調整の行方

来月のＧ２０首脳会議での協議は、米国と同盟国間の半導体規制政策の統一を図る上で重要な転換点となる可能性がある。イェッテン首相の発言は、米国が求める規制強化に対して、オランダが単に従属するのではなく、自国の産業保護と国際的な技術協力の間でバランスを取る方針を示すものと解される。ＡＳＭＬの世界市場へのアクセスをどのように確保するかは、今後の欧州と米国の外交関係における重要な議題となる。

この法案が成立した場合、オランダの半導体製造装置メーカーは米国との関係調整に追われることになるが、イェッテン首相は対話を通じた解決を模索する姿勢を崩していない。欧州諸国と連携しながら、自国の技術優位性を維持しつつ、同盟国との摩擦を最小限に抑える方策をＧ２０という場で提示する見込みである。結果として、半導体供給チェーンにおける欧州の役割がどう位置づけられるかが問われることになる。