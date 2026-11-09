オランダ代表からファン・ダイクとブロビーが離脱 招集メンバー23人に縮小

シャビ・エルナンデス監督が発表した新しいオランダ代表メンバーからフィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーが外れた。週末のクラブ戦での負担が理由で、最終招集リストは23人に調整された。

オランダ代表 の フィルジル・ファン・ダイク と ブライアン・ブロビー が、今回の代表活動から離脱することが明らかになった。オランダサッカー協会（ KNVB ）は月曜日にこの決定を発表し、 シャビ・エルナンデス 監督が招集した最終メンバーは23人に調整されたと伝えている。

離脱の理由と身体的コンディション

KNVBの発表によると、両選手の離脱の主な理由は週末のクラブ戦を終えた直後にもかかわらず、コンディションが万全ではないという判断である。シャビ監督は、オランダ代表のスタッフ陣が負傷を抱える選手たちと密に連絡を取り合い、細かく健康状態を確認していることを明かした。選手たちの状態を最優先に考える姿勢が、今回の代表メンバー選定に反映されている。

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クラブ戦での負担と監督のコメント

ファン・ダイクは、所属するリヴァプールがクリスタル・パレスを敵地で3-1と破った試合で、フルタイムの90分間出場しており、大きな負担を強いられていた。一方、ブロビーはサンダーランドがチェルシーをホームで1-0と下した試合で印象的なプレーを見せたが、試合の途中で交代を余儀なくされていた。この試合のサンダーランド監督であるレジス・ル・ブリは、以前よりブロビーの身体の状態を理由に、代表チームへの参加を望んでいない意向を示していた経緯がある。

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シャビ監督の見解と関係構築

シャビ監督は月曜日、「私はブロビーの監督とは話していない」と述べつつ、彼はチェルシー戦（1-0）に出場し、各チームの監督とも連絡を取ったと説明した。また、ブロビーと良好な関係にある元アヤックスで活躍し、現在はマンチェスター・ユナイテッドなどの指導者としても知られるルート・ファン・ニステルローイが、すでにブロビーと話を行っていることも明らかにした。シャビ監督は「ブロビーは調子が良いと感じている。ここに合流した際の状態を見てみるが、昨日のチェルシー戦では非常に良いプレーをしていた」と評価しつつ、今回の代表活動からの離脱という決断を下した。

代表チームへの影響と今後の動向

今回の離脱により、シャビ監督が期待を寄せていた元アヤックス選手のコンディションが十分ではないことが公となった。代表チームとしての準備期間において、中盤や攻撃陣のラインアップには新たな考慮が必要となる。23人に縮小された最終メンバーで、残された選手たちはシャビ監督の战术方針を遂行するための調整を急ぐことになる。オランダ代表としては、主力選手の欠席をどのように補完し、次の試合に向けた戦力を整えるかが課題となる。