オランダ代表新メンバー発表 ヴァンダイクら主力と若手6人が選出

オランダ代表のシャビ監督がギリシャ戦とドイツ戦に向けた最新メンバーを発表した。フィリップ・コキュ監督の後任として、主力選手と若手が混合された新たな戦力が公示された。

オランダ代表 の シャビ監督 が、欧州選手権予選に向けた最新メンバー召集名簿を正式に発表した。この発表により、代表デビューを果たした若手選手から、クラブのトップで活躍するエース級まで、新たな戦力の構図が明確になった。 シャビ監督 は、 フィリップ・コキュ 前監督が最初に選んだメンバーの枠組みを継承しつつ、自らの哲学を反映させた陣容を組んだ。

選出選手の詳細と所属クラブ

オランダ代表のシャビ監督が最初に選んだメンバーで代表デビューを果たした若手のルベン・ファン・ボメル、メックス・メールディンク、ジヴァイ・ゼキエルは、イアン・マートセン、ジャスティン・クライファートとともに今回も選ばれた。これらの選手は、前監督時代からの継続性を示す重要な存在として、今回の遠征メンバーに名を連ねている。

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一方、ゴールキーパーとバックラインでは、フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）、デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）、イアン・マートセン（アストン・ヴィラ）、ルチャレル・ヘールトロイダ（PSV）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）、ユリエン・ティンバー（アーセナル）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）が選出された。特に、アーセナルのユリエン・ティンバーや、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクといった欧州トップクラブの主力が揃い、防御の底堅さが期待されている。

ミッドフィールダーでは、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）、タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ）、フース・ティル（PSV）、クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス）、ヨーイ・フェールマン（ドルトムント）、ジヴァイ・ゼキエル（フェイエノールト）が名を連ねた。バルセロナのフレンキー・デ・ヨングや、ドルトムントのヨーイ・フェールマンら、中盤のコントロールと創造性を担う選手たちが集結している。

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アタッカー陣では、ルベン・ファン・ボメル（PSV）、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）、コーディ・ガクポ（リヴァプール）、ジャスティン・クライファート（ボーンマス）、ノア・ラング（ナポリ）、ドニエル・マレン（ASローマ）、メックス・メールディンク（AZ）、クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル）が選出された。ナポリのノア・ラングや、ASローマのドニエル・マレンといった、欧州主要リーグで活躍する攻撃手が多数含まれており、得点力強化が図られる。

次戦スケジュールと準々決勝への道

オランダ代表は、11月13日（金）、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナでギリシャを迎える。ホームゲームとなる今回の対戦では、前監督時代からの伝統を引き継ぎつつ、シャビ監督新体制下で最初の勝利を収めることが求められる。アムステルダムでの試合は、ファンからの熱狂的なサポートも期待され、代表戦の雰囲気を高める重要な要素となる。

その後、11月16日（月）にはベルリンのオリンピアシュタディオンでドイツと対戦する。ドイツ戦は、欧州の強豪国との直接対決であり、試合の難易度は高い。オランダ代表は、ベルリンでのアウェーゲームでも、ホームで培った勢いをそのまま持ち越し、好結果を残すことを目標とする。

この2連戦の結果次第で、上位2チームが準々決勝への出場権を獲得する。オランダ代表は、グループリーグの敗退リスクを抱えることなく、ベスト8進出に向けて着実にステップを踏む必要がある。シャビ監督の新戦術と、選出された選手たちのパフォーマンスが、チームの行く末を左右する鍵となる。