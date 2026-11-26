Toby Sterling Charlotte Van Campenhout [アムステルダム ２６日 ロイター] - オランダの消費者団体やデジタル権利擁護団体が２６日、米メタ・プラットフォームズと

Toby Sterling Charlotte Van Campenhout - オランダの消費者団体やデジタル権利擁護団体が２６日、米メタ・プラットフォームズと欧州眼鏡大手エシロールルックスオティカが開発した人工知能（ＡＩ）搭載スマートグラスのオランダでの販売差し止めをアムステルダム地裁に申し立てた。

これらの団体は、スマートグラスが撮影対象者に気付かれずに撮影することを可能にし、欧州の個人情報保護ルール「一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）」に違反すると主張している。 原告には消費者団体コンシュメンテンボンドや、オンライン上の性的虐待の撲滅に取り組むオフリミッツなどが名を連ねる 。 原告側はスマートグラスがＧＤＰＲに違反しているだけでなく、人々に公共の場で常に不安を抱かせることになり、社会を萎縮させる風潮をもたらしかねないと主張。

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メタ側に対し、スマートグラスを使って撮影対象者に気付かれずに録画する行為を防ぐことや、録画データをＡＩモデルの学習に使うことを中止するよう求めており、メタがこれらに従うまで販売を差し止めるように求めた。 オフリミッツ側の弁護士カールライン・ハン氏は訴訟の冒頭陳述で、スマートグラスが「盗撮」目的で使用されてきたと説明。