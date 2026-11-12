オランダ代表、ネーションズリーグでギリシャと対戦 ヴァン・ダイク欠場

オランダ代表はヨハン・クライフ・アレナでギリシャとUEFAネーションズリーグを再開。主将ヴァン・ダイクが欠場し、フェルブルッヘンがゴールを守る。ティンベルら主力が先発に名を連ねる。

オランダ代表 は金曜日、ホームの ヨハン・クライフ・アレナ でギリシャと対戦し、 UEFAネーションズリーグ の試合を再開する。この試合は現地時間20時45分にキックオフを迎え、両国代表の激突が注目されている。オランダは前回のアウェー戦でギリシャに0-2と遅れを取っていたが、そこから2-2で同点に追いつき勝ち点1を獲得しており、今回のホームゲームで完全勝利を収めて逆転勝利を飾る狙いだ。シャビは戦力を整える必要があり、負傷した主将の フィルジル・ファン・ダイク とブライアン・ブロビーの代役選手を指名せざるを得ない状況だ。

守備陣の再編とフェルブルッヘン初先発

オランダ代表のゴールマウスには、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調な守備を見せているバルト・フェルブルッヘンが先発出場する。フェルブルーヘンの活躍はクラブと代表の両方で注目されており、この重要なネーションズリーグの試合でその実力を発揮することが期待されている。シャビ監督は、主力の欠場という厳しい状況を鑑みて、信頼できる守備力を発揮できる選手を選択した形だ。

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バックラインの構成も複雑な状況にある。プレミアリーグ首位に立つアーセナルで活躍するユリエン・ティンベルは右サイドバックで先発出場が決まっている。ティンベルの起用により、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョ監督の下、ベンチに置かれているデンゼル・ドゥンフリースは先発から外れることになった。この采配は、ティンベルのコンディションやチームの戦術的バランスを考慮した結果とみられる。

中央の守備陣では、ミッキー・ファン・デ・フェンがセンターバックの位置に移動し、もう一人のセンターバックとしてヤン・パウル・ファン・ヘッケが起用される。左サイドバックにはイアン・マートセンが先発する。この布陣により、主将フィルジル・ファン・ダイクの不在を補完する守備の安定性が求められている。シャビは負傷したブロビーの代役も指名する必要があり、攻撃面でも新戦力の投入が予想される。

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中盤の再編とデ・ヨングの復帰

オランダ代表の中盤には、ワールドカップ終了後から代表戦に出場していなかったフレンキー・デ・ヨングが復帰し、先発出場を果たす。デ・ヨングはコンディションを十分に回復させ、代表戦での存在感を発揮する準備を整えている。彼の復帰は、オランダ代表の midfield の質を高める上で極めて重要であり、監督もその役割を高く評価している。デ・ヨングがピッチに立つことで、チームの攻撃的な組み立てが大きく変化することが予想される。

金曜日のヨハン・クライフ・アレナでは、ヨーイ・フェールマンとタイジャニ・ラインデルスが中盤の他の位置を担う。この三人の中盤トリオが連携し、守備からのビルドアップや攻撃の起点作りを任される。オランダ代表は、前回のアウェー戦での引き分けという結果を受け、ホームでの勝利を通じてネーションズリーグでの順位を上げたいと考えている。特に、主将を欠く状況での戦いは、新リーダーの台頭や若手の成長を促すチャンスでもある。

戦術的な意図とチームの反応

シャビ監督が示した布陣は、守備の堅実さと攻撃の多様性を両立させることを意図している。フィルジル・ファン・ダイクのような絶対的なリーダーがいない中で、チーム全体で守備をカバーし、カウンターやセットプレーで得点を奪う戦略が想定される。ユリエン・ティンベルの右サイドバック起用は、攻撃時の幅を広げる狙いがある一方、デンゼル・ドゥンフリースの欠場は、レアル・マドリーでプレーする彼の代表復帰へのプレシャーにも繋がる可能性がある。

オランダ代表の選手たちは、この試合をネーションズリーグでの自信回復の場と捉えている。バルト・フェルブルッヘン、フレンキー・デ・ヨング、ユリエン・ティンベルら、クラブでの活躍を代表で証明したい選手たちが集結する。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は、オランダサッカーの未来を映し出す重要な局面となりつつある。観衆の支援を受け、オランダ代表がギリシャを圧倒するパフォーマンスを見せることが、次の目標達成への第一歩となる。