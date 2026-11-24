AIがビジネスに浸透し、その投資対効果やガバナンス、データセキュリティといった現実的な評価と課題への答えが求められている。オラクルが開催した「Oracle AI World 2026」の数々の発表は、そうした要求への答えとなっていた。

このアーキテクチャの構成要素の一つとして、AIに対し、アプリケーション側ではなくデータベース側でデータアクセスのルールを適用する機能群が「Deep Trust Data Protection」である。

AIがどのようなアクセス手段をとっても、アクセス制限を回避したり無視したりすることができないようにする、強力な仕組みである。 具体的には、AIアプリケーション／エージェントを実行しているエンドユーザーのアクセス権限を厳密に適用して不適切なデータアクセスを防ぐ「Deep Data Security」、支出の上限額や商品の販売対象年齢といったビジネスルールを宣言型SQLでデータベースに直接定義できる「SQL Assertions」、AIに対して無制限なデータベースアクセスを与えるのではなくビジネスオブジェクト単位でのアクセス制限を行う「Deep Trust Data APIs」などの機能が発表されている。

Also read タヌキのポンが神社復興へ、配達と絵文字コミュニケーションが特徴の新作ゲーム

まず人間のIDでは、「Oracle Identity and Access Management（Oracle IAM）」に顔／音声／指紋などによる生体認証が追加された。 これは、AIが人間になりすまして、本来権限が与えられていない承認プロセスを実行することを防ぐためのものだと、CEOのクレイ・マグワイク氏は説明する。 その一方で、エージェント向けにはエージェント専用のIDを付与し、アクセス権限を制御する仕組みを用意することも発表した。

Advertisement

将来的に人間の数をはるかに超えるエージェントのIDを管理しなければならなくなることを想定し、大量のエージェントIDを自動作成／削除する仕組みや、処理実行中だけの短時間（Just in Time）アクセス権限付与、人間に対する権限付与の承認要求といった機能を提供するという。 AIが、アプリケーションやインフラに対する脆弱性のテスト／発見／修正提案／修正適用を自動的に行う「Oracle AI Security Mesh」も発表された。 マグワイク氏の基調講演には、OpenAI CEOのサム・アルトマン氏もゲスト登壇した。

今回はOpenAIとの協業による新製品が数多く発表されている デモビデオでは、AIが自動的にWebアプリケーション環境の構成を把握し、テストプランを作成。 それを承認すると、潜在的な攻撃経路を見つけ出し、アプリケーションコードやクラウドの構成変更といった修正案を提示した。 内容に問題がなければ、ワンクリックで修正が適用できるという。