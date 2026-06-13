オフロード探索ゲーム『over the hill』、日本語対応予定で好評配信中

『over the hill』は、広大な荒野をオフロード車で自由に探索するオープンワールドゲーム。ソロ・最大4人協力に対応し、ウインチアンカーなどのツールを駆使して困難な地形を突破。体験版は好評で、製品版では日本語表示を予定。

『over the hill』は、 オフロード 車を駆って広大な オープンワールド の荒野を自由に探索する ゲーム です。 ソロプレイに加え、最大4人でのオンライン 協力プレイ に対応しており、友人と一緒に未知の大地を冒険することができます。

現在配信中の体験版は日本語表示に未対応ですが、製品版では日本語表示が予定されており、国内のプレイヤーも安心して楽しめるようになる見込みです。 ゲームの核となるのは、制約のない探索体験です。 プレイヤーは与えられた目標に縛られることなく、広大な荒野のどこへでも自由に進むことができます。 オフロードコースを走破するアクティビティや、野生動物との遭遇など、さまざまな発見が待っています。

また、マップ上に散らばる「ポータル」と呼ばれるオブジェクトを発見すると、新たなエリアへのアクセスが可能になり、探索の幅がさらに広がります。 困難な地形では、ウインチアンカーを使って車を巻き上げたり、修理キットや隕石レーダーといったツールを駆使して前進します。 特にウインチアンカーの物理挙動は高く評価されており、泥濘や急坂での戦略的な使い方が求められます。 本作を開発するFunselektorは、過去に『Absolute Drift』や『art of rally』といったドリフト・ラリーレースゲームを手がけてきたスタジオです。

ミニマルなビジュアルスタイルが特徴的で、『art of rally』では本格的な車両挙動が好評を博しました。 『over the hill』でも、その洗練された物理演算と、まったりとした自由度の高い旅路がプレイヤーに支持されています。 Steamではすでに150件以上のユーザーレビューが寄せられ、82%の好評率で「非常に好評」のステータスを獲得。 絶景や野生動物との出会いを楽しむ声や、マルチプレイでの協力が楽しいとの声が多く見られます。

まだ体験版ながら、その完成度の高さから話題を集めており、製品版のリリースが待ち遠しい作品です





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オフロード オープンワールド 協力プレイ 体験版 Steam

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