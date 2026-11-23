個々の作業を自動化するだけでは業務全体は効率化しない。リコーが実践する「プロセスDX」の進め方と、誤りの許容度を軸にした人とAIの役割分担の考え方に迫る。

AIで目の前の作業を自動化できても、部門間での業務の受け渡しなど、全体が効率化するとは限らない。 業務のどこを見直し、どこまでをAIに任せるのか。 会計や支払いなど、中でも誤りが許されない仕事では、人が判断して確定する工程も含めて考える必要がある。

リコー DX本部 ワークフロー革新センター プロセスDX開発室 室長の塩谷晴久氏は、組織を横断する業務の流れを見直す「プロセスDX」を進めている。 個々の作業の自動化から業務全体の改革へと視点を広げた同社は、人とAIの役割をどう決め、現場を支えているのか。 本記事は、米WalkMeが9月10日に開催したイベント「WalkMe On Tour Tokyo 2026」におけるセッション「AIエージェント時代のプロセスDX ～人とAIが協働する業務変革への挑戦～」を基に構成。

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リコーは2018年、RPA（Robotic Process Automation）を活用し、現場から業務改善を進める活動を始めた。 背景にあったのは、オフィスワークの「3M」を取り除こうという考えだ。 時間のかかる「面倒」な作業、繰り返すだけの「マンネリ」な作業、月末など時間のない中で数字を合わせる「ミスできない」作業――。 これらのストレスをデジタルの力で減らすことを目指した。

RPAの効果があった業務の一つが、定年後の再雇用の意思を確認する人事業務だ。 人事担当者は社員のリストから対象者を抽出し、組織ごとにExcelファイルを分け、各部門の担当者に送っていた。 これらをRPAで自動化したことで、人事担当者の負担は軽くなった。 一方、ファイルを受け取った部門では、担当者が部門内の各組織に合わせてファイルを分け、送り直していた。

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人事担当者の作業は改善できたが、配布先には同じような作業が残っていたのだ。 配布先の担当者からも、RPAを使いたいという要望が寄せられた。 個々の作業を速くするだけでは、業務全体が最適になるとは限らない。 塩谷氏らは、担当者の作業を自動化するのではなく、部門をまたぐ業務全体の流れを見直すことを始めた。

こうした気付きを踏まえ、2021年からは組織を横断する「プロセスDX」に取り組んでいる。 業務の始まりから終わりまでを見渡し、業務の可視化→最適化→デジタル化の順で進める活動だ。