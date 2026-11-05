オトメアオイの香り放出、送粉者ハエと秒単位で同期

国立科学博物館らの研究により、オトメアオイの花の香りが発酵果実に擬態し、送粉者のハエ類の活動パターンに秒単位で同調して放出されていることが明らかにされました。

国立科学博物館 の研究主幹である 奥山雄大 は、 横浜市立大学 、昭和医科大学、台湾大学との共同研究を通じて、伊豆・箱根地域に固有の植物 オトメアオイ の花の香りの放出パターンを一秒単位の時間分解能で観測することに成功しました。この研究成果は、2026年10月7日に学術誌Annals of Botanyに掲載され、花の香りが物質組成だけでなく、放出の時間的パターンにおいても送粉者を誘引するために柔軟に適応進化していることを示す重要な証拠となりました。

カンアオイ属の擬態戦略と送粉メカニズム

日本列島で著しい多様化を遂げたカンアオイ属は、花の色や形だけでなく、花の香り組成についても種間で極端に多様化しています。オトメアオイは夏に開花し、果実のような発酵臭を放つ特異な種であり、その香りは含硫黄成分のジメチルジスルフィドと、熟した果実に典型的なアルコールやカルボニル化合物が混在したものです。この香り組成から、本種は発酵した果実や腐敗物に擬態しているとみられています。

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2016年から2023年までの8年間にわたる野外観察の結果、オトメアオイの主要な送粉者はノミバエ科の昆虫（Megaselia sp.）であることが判明しました。このハエは花の中に産卵しますが、幼虫は花内部では育たないため、オトメアオイは本来の産卵場所となる「何か」に擬態してハエをだまし、送粉に利用していると推測されています。また、ショウジョウバエの仲間も頻繁に訪花していますが、その送粉者としての貢献度は明確ではありませんでした。

昼夜の訪花行動差と香り放出の制御仮説

野外に設置した複数のカメラでのタイムラプス撮影による継続観察により、送粉者のハエはほとんど日中にしか花を訪れないという重要な事実が発見されました。一方、アリや甲虫といった他の昆虫は昼夜問わず花を訪れるのに対し、ノミバエやショウジョウバエをはじめとする小型のハエははっきりとした昼行性のパターンを示していました。この行動差から、研究者らは花の香りが適応形質であるならば、その放出時間は日中のみになるように制御されている可能性に着目しました。

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まず栽培株を用いた実験で、同じ花から24時間にわたり2時間おきに香りを採取し分析した結果、日中に感じられる果実のような香りを構成する主要成分が夜間には消失することが明らかになりました。この発見を受け、横浜市立大学で運用される特殊な分析機器であるプロトン移動反応質量分析法（PTR-MS）を用いて、花の香りの放出パターンをより詳細に検証する段階へと進みました。PTR-MSは従来大気化学の研究に適用されてきた技術ですが、生態学への応用はまだ限定的でした。

秒単位での同期観測と定量解析の結果

PTR-MSを用いた精密な分析の結果、主要な花の香り成分は日中に大量に放出されている一方で、夜間にはこれらの香り物質の放出が完全に止まっていることが確認されました。この香りの放出パターンが送粉者の訪花パターンと同調しているかを検証するため、研究者らは香り放出量の時間分布と昆虫の訪花頻度の時間分布との間の「重なり」を評価する指標を考案し、定量的な解析を行いました。

その結果、主要な花の香り成分の全てについて、放出パターンの同調は主要な送粉者であるノミバエやショウジョウバエをはじめとするハエ類の訪花パターンのみに存在し、他の昆虫の訪花とは同調が見られないことが明らかになりました。これは、オトメアオイの花の香りが特定の送粉者の誘引に適応した形質であることを強く示唆しています。

植物と送粉者の共進化における新知見

本研究は、植物と花粉を運ぶ動物の関係が生み出した被子植物の驚異的な多様性において、香りの時間的制御が重要な役割を果たしている可能性を示しています。かつて香りの研究は容易ではありませんでしたが、ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC-MS）などの普及により組成の解明が進み、さらにPTR-MSのようなリアルタイム追跡技術の導入により、生態学的な応用が可能になってきました。

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オトメアオイの香りが何に擬態しているのかについては完全には解明されていませんが、腐った果実単独ではショウジョウバエだけを誘引するものの、ジメチルジスルフィドを添加することでノミバエも誘引されることは確認されています。この研究成果は、送粉者を誘引するための植物の花の香りが、物質組成のみならず、放出の時間的パターンにおいても柔軟に適応進化しうることを証明するものとして、植物生態学分野に新たな視点を提供します。