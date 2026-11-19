株式会社オトナルは「オトナル ポッドキャストアドネットワーク」の配信番組数を拡大。お笑い、アイドル、声優出演の人気番組を追加し、若年層へ音声広告を届けます。

株式会社 オトナル は、自社が展開する音声アドネットワークプラットフォーム「 オトナル ポッドキャスト アドネットワーク」において、 広告配信 対象となる ポッドキャスト 番組のラインナップを大幅に強化したと発表した。この取り組みにより、企業や広告主は、自社の商材やターゲット層との親和性がより高い多様な番組を選択し、 音声広告 を出稿することが可能となった。

新たに追加された配信番組には、タレントやアーティストがパーソナリティを務める『JUMP da ベイベー！』や『増田貴久 MASTER HITS』といったエンターテインメント系の人気タイトルが含まれる。さらに、お笑い芸人によるコンビ『バービー×イモトアヤコの東京ホルモン娘』や、声優である小西克幸氏による『小西克幸 人を好きになるラジオ』など、業界の垣根を超えた多彩なジャンルの番組がネットワークに取り込まれたことで、広告企画の幅がさらに広がりつつある。

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ポッドキャスト利用者の特性と広告効果

日本国内におけるポッドキャストの利用環境は、ワイヤレスイヤホンの普及や音声コンテンツへの日常的な親和性向上を背景に拡大の一途を辿っている。朝日新聞社と株式会社オトナルが共同で実施した最新の『ポッドキャスト国内利用実態調査（2026年2月）』によれば、国内のポッドキャスト利用率は18.2%に到達している。特に注目すべきは若年層の高利用率で、15～19歳では40.5%（2.5人に1人）、20代では28.8%（約3.5人に1人）という高い数値を示している。

ポッドキャストリスナー層は、一般層と比較して情報感度が高く、アーリーアダプター層の割合が約3倍に及ぶという特徴がある。調査結果によると、ポッドキャストで知った情報について実際に検索を行った経験がある人は66.4%に達し、商品やサービスの購入に至った経験がある人は54.8%という高い数値を記録した。これは、メディア接触後のユーザー行動が直接的なコンバージョンにつながりやすい傾向を示している。

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ながら視聴による生活時間へのアプローチ

音声メディアの最大の特長は、視覚を占有しない点にある。ポッドキャストリスナーの80.8%が、家事や移動中などの生活シーンにおいて「ながら聴き」を実施していることが実態調査で明確になっている。テレビや動画サービスといった視覚依存型のメディアでは接触が困難な生活時間帯において、ポッドキャスト広告が消費者にリーチできることは、広告主にとって極めて重要な意義を持つ。

株式会社オトナルは、こうしたポッドキャストの特性を最大限に活用し、企業とリスナーを効果的に結びつける音声広告配信の支援を行ってきた。ラジオ局、テレビ局、新聞社、出版社、そして独立系のポッドキャスターなど、多様なコンテンツプロバイダーと連携を強化することで、複数のポッドキャストアプリを横断した広範な広告配信網を構築している。

商材との親和性を高めるプランニング戦略

今回の番組拡充により、広告主は番組の内容やリスナーの興味・関心を細かく分析し、自社の商材に最適なプランニングを行うことが可能となった。芸能界やカルチャーシーンから発信される軽妙な掛け合いや日常のエピソードを楽しめる番組が増えたことで、映画の告知、エンターテインメント系アプリの販促、さらには日用品や飲料などの幅広い商材との親和性を生かした広告展開が想定されている。

この新しいネットワークの一環として、TBSラジオの『ぼる塾あんりと田辺の食べて喋って』のような人気番組も配信対象に加わっており、広告主はより具体的で多角的なターゲティング戦略を立てられる環境が整った。オトナルは、リスナーの関心に即した音声広告コンテンツを提供することで、企業マーケティングにおける音声メディアの存在感をさらに高めていく方針だ。