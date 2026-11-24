フロント3ウェイスピーカーとDSPアンプの導入で高音質化を達成した有安さんは、車内スペースを確保しつつ低音を強化するため、3列目シートの床下収納を活用したサブウーファーの設置を次なる目標として検討している。

フロント3ウェイスピーカーと DSPアンプ を組み合わせたシステムを完成させ、取り付けから サウンドチューニング までこだわり抜いた有安さん。 現在の音質には十分満足しているものの、すでに次なるステップアップも視野に入れているという。

そのターゲットとなっているのがサブウーファーの追加による低音の強化だ。

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「今でも十分に良い音なんですが、低音を増強するとサウンドがどう変わるのか興味があります。 ワープスで話しているとサブウーファーの重要性を教えてもらうことも多いんです。 ただ自分としては車内のスペースをサブウーファーで占有したくないという思いもあります。 そこでいろいろと取り付け方法を考えているところです」 数多くのカーオーディオインストールを手がけてきたワープスは、車内スペースを極力犠牲にせずサブウーファーを設置するノウハウも豊富。

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オデッセイの使い勝手を維持しながら低音を強化する方法として、現在検討しているのが3列目シートの床下収納スペースを活用したインストールだ。 フロント3ウェイスピーカーとDSPアンプの導入によってカーオーディオの奥深さをあらためて実感した有安さん。 愛車で高音質な音楽を楽しむだけでなく、プロショップと理想のサウンドについて語り合う時間も大切な楽しみになっている。 オデッセイを中心としたライフスタイルには、すっかりカーオーディオが欠かせない存在となっているようだ。

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。 バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広いジャンルの執筆を手がける。 カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオを中心にライターとして活動中。