リーズ・ユナイテッドのFWノア・オカフォーが、内転筋の怪我からの復帰を経て、スタメン出場し2得点の活躍で4-1の快勝に貢献。メディカルスタッフとチームへの感謝を表明。

リーズ・ユナイテッド のFW ノア・オカフォー が、 チェルシー戦 で勝利に貢献した後、最近のコンディション面での苦悩を明かした。 スイス代表FWはスタンフォード・ブリッジでの4-1の快勝をけん引。

戦列を離れた苦しい時期を経て、その価値を示した。 ノア・オカフォーは、リーズのチェルシー戦快勝で主役となる前に、表には見えないところで直面していたコンディション面の苦闘を率直に語った。26歳のウインガーはリーズの攻撃陣に欠かせない存在だが、長引く内転筋の問題によって先発復帰までの道のりは険しく、ロンドン西部への遠征に出場できるかも危ぶまれていた。 その努力は実を結び、リーズが1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を挙げる一助となった。 が伝えている。

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ウインガーは、早期復帰を支えたクラブの体制にもすぐに感謝を示した。

「メディカルスタッフにも大きな賛辞を送りたい。 できる限り早く復帰させてくれた。 監督からも、チーム全体からも、選手全員からも全面的に信頼されている。 みんな僕の力を分かっている」と付け加えた。

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ピッチに立ったオカフォーは、シャビ・アロンソ率いるチェルシーにたちまち大きな打撃を与えた。 エミリアーノ・マルティネスの脇を抜くシュートをゴール下隅に流し込んで先制点を挙げると、その後はイーサン・アンパドゥのボールに合わせ、力強く2点目を決めた。 ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのPKとブレンデン・アーロンソンの終盤のゴールも加わり、ホームチームにとっては厳しい午後となった。 スイス代表FWは、現在の好調ぶりはリーズのコーチ陣とチームメイトが寄せる信頼の直接的な結果だと考えている。

「全力を尽くし、自分の能力やプレーを発揮して、相手をどう抜くか、どうゴールを決めるかという形で、みんなの力になろうとしている。 そうやってチームを助けられる。 自信があれば、良いプレーができる。 自分のゴールでチームを助けられてうれしい」と語った。