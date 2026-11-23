G13勝を挙げたオエンブズマンがジャパンCへ出走し、外国馬が優勝した場合の500万ドル増となる褒賞金を含み約13億円の賞金争いに臨む。ゴスデン調教師は雨による馬場不良を理由に連覇を逃したインターナショナルSからの立て直し、有終の美なるか注目が集まっている。

「ジャパンＣ・Ｇ１」（２９日、東京）１４戦１０勝、２着３回の安定感。 昨年はプリンスオブウェールズＳでＧ１初制覇を飾り、インターナショナルＳではドラクロワ（２着）、ダノンデサイル（５着）、ダリズ（６着）を退けてＧ１・２勝目を挙げた。５歳になった今年は充実期を迎え、初戦の ドバイターフ を完勝。

プリンスオブウェールズＳは後方から鋭い末脚を繰り出し、ミニーホークに４馬身差をつけて連覇達成。 力の違いを見せつけるような競馬だった。 続くインターナショナルＳは伸び切れず４着に敗れ、連覇を逃した。 キャリアで初めて連対を外したが、ゴスデン師はレース２日前からの雨で馬場が柔らかくなり、武器の瞬発力を発揮できなかったと敗因を分析。

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そのうっぷんを晴らしたのが前走の英チャンピオンＳだ。２着カランダガンを置き去りにし、３馬身３／４差の圧勝劇。 今年Ｇ１・３勝目をマークした。 ジャパンＣは今年から外国指定レースの勝ち馬が優勝した場合の褒賞金が２００万ドル増の５００万ドルになった。 オンブズマンは有資格馬で、勝てば「１着賞金５億円＋褒賞金５００万ドル」で約１３億円を獲得する。 今回がラストランのオンブズマン。 有終の美を飾れるか注目だ。