カーチューンユーザーが集うCARTUNE ALL USERS MEET+ in 鹿島が11月8日に茨城県のメルカリスタジアム特設会場で開催された。中でもGPSトラッカーをはじめとした車両盗難対策アイテムを展示したエーモンのブースに注目した。

貴重な旧車から高価な輸入車、さらにはピカピカの現行車や唯一無二のカスタムカーなどオールジャンルのエントリーが集まるCARTUNE ALL USERS MEET。 車種やカスタムスタイルを限定しないのがこのミーティングの最大の特徴だ。

普段は交わることのない異なるジャンルやカテゴリーのユーザー同士が会場で交流を深めるのもCARTUNE ALL USERS MEETの楽しみのひとつだ。 そんな多彩なユーザーが集まった会場で多くの注目を集めたのがエーモンのブースだった。 当日は同社が展開する車両盗難対策ブランド「Pit Bull（ピットブル）」の製品がずらりと並べられた。 今やカーセキュリティはクルマを所有するすべてのユーザーにとって関心の高いカテゴリー。

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特に二度と手に入らない希少な旧車を所有するオーナーにとって車両盗難は深刻な問題だ。 大切な愛車を盗難から守るアイテムはジャンルを問わず多くのユーザーに共通する関心事であり、それがブースの盛況ぶりにつながったのだろう。 エーモンのPit Bullブランドのブースにはハンドルロックなどが展示されていたが、中でも大きな注目を集めたセキュリティアイテムが「GPS TRACKER」だ。 車両に装着することで異常の発生や位置情報をクラウド経由でスマートフォンに知らせてくれる。

異常通知機能と追跡機能を備えたセキュリティアイテムであり、特にトラッキング（車両追跡）機能に優れているのが特徴だ。 セッティングは本体を車両の秘匿性の高い場所に設置し、手持ちのスマートフォンとBluetoothでペアリング（最大5台まで登録可能）することで完了する。 あとはスマホを持ってクルマから離れるだけでセキュリティがオンになる仕組みだ。 逆にクルマに乗り込んでBluetooth接続が確立されるとセキュリティがオフになる。

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ペアリングの感度設定も可能なので使用環境に合わせたセッティングができるのも魅力だ。 セキュリティがオンの状態で車両の振動やエンジン始動、移動を検知すると登録したスマホにすぐさま通知が送られる。 万が一車両盗難に遭って愛車が移動した場合でもGPSに加えて国内マルチキャリアの通信網やWi-Fiを組み合わせることで、より高精度な位置情報の取得をサポートする。 トンネルや地下などGPSの電波が届きにくい場所での位置情報取得にも配慮されている。

さらにユニットには内蔵バッテリーを備えているので、万が一車両からの電源供給が絶たれても位置情報の確認を継続できる仕組みとなっている。 注目のセキュリティアイテムであるGPS TRACKERをモニターとして実際に使用したのがカーチューンユーザーのTERU! さんだ。 イベント当日はGPS TRACKERを取り付けた愛車の180SXでエントリー。

一定期間使用した感想をユーザー目線で語ってもらった。 TERU! さんは180SXを含めて14台ものクルマを所有する大のクルマ好き。 いずれも大切な愛車ばかりなので日頃からセキュリティには気を配っているという。

中でも二度と手に入らない希少な旧車の盗難を何としてでも防ぎたいという思いから、車両を追跡するトラッキング機能に興味を持ったという。

「これまでもいくつかのGPSトラッキングのアイテムは試したのですが、機能的にもランニングコスト的にも良いと思ったのがPit BullのGPS TRACKERでした。 リアルタイムで位置情報がわかることや履歴もスマホから確認できる点、振動や移動などでアラートが送られてくるなど機能面でも充実しています」「自宅のガレージでクルマを整備していたんですが、その日はたまたまスマホを部屋に置いたままにしていたんです。 するとボンネットの開け閉めをしたことでしっかりスマホにアラートが送られていたのを見て、異常通知の確実性も体感しました。

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車両の傾きにも敏感に反応してジャッキアップするとすぐにアラートが来ます。 またトラッキングの精度も高いです。 スマホで位置情報を確認するとピンポイントで位置がわかるんです。 駐車場内で少し移動させてもしっかり反映されるので、これも安心感が高いと感じました。

またユニットの内蔵バッテリーは充電切れのアラートが来るのも良いですね。 万が一の際に内蔵バッテリーが機能しないとどうしようもないので、これも安心材料として重要だと感じました」貴重なネオクラシックカーである180SXにTERU! さんが独自のカスタマイズやチューニングを施した車両は二度と手に入らない。 車両盗難は何としてでも避けたい、万が一盗難に遭った場合でも愛車を取り戻す手段が欲しい。

そんな思いがTERU! さんのGPS TRACKER導入のきっかけとなっている。 万が一車両盗難に遭った場合でも位置情報が逐次スマホに送信されるのは頼りになるポイントだ。 車両が移動して停車すると位置情報が更新されるほか、停車中も5分間隔でモニタリングが行われる。

スマホの地図上で愛車の位置情報を確認できるため警察への情報提供にも役立つ。 盗難発生時に車両の位置情報を速やかに警察に伝えることで早期発見や車両の回収につながる可能性が高まるのもユーザーにとって大きな安心材料となるだろう。 替えの利かない希少なクルマを所有するTERU! さんの「万が一盗難に遭っても追跡して愛車を見つけ出したい」という切実な思いをさまざまな機能でサポートするGPS TRACKER。

これまでにもGPSトラッキング製品を使用してきたユーザーが実際にその性能や使い勝手の良さを実感していることがコメントからもよく分かった。 もちろん旧車や希少車のオーナーに限らず幅広いユーザー層にとって魅力的なセキュリティアイテムであるエーモンのGPS TRACKER。 ハンドルロックなどの物理的な盗難対策と組み合わせることで、万が一の事態にも備えられる。 大切な愛車を積極的に守るための車両盗難対策アイテムとして注目しておきたい。