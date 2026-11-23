ミカエル・オリーズはOSCリール戦で、バイエルン加入後初めて負傷により欠場する見込み。直近ではやや調子を落としていた。

今季も当初、その記録は続いた。 唯一欠場したアーセナル戦も理由は出場停止で、今回はバイキング・スタバンゲル戦で受けた、かなり不必要な2枚目のイエローカードによるものだった。 ところがインタビューが掲載された後、オリーズはボルシア・ドルトムント戦（2-2）で太ももの問題により交代を余儀なくされた。

この時点で長期離脱が懸念されたものの、結局は間に合い、3日後のアトレティコ・マドリー戦（2-0）でフル出場した。 続くFSVマインツ05戦（2-1）でもフル出場したが、金曜日のケルン戦（1-1）では再び負傷を抱えて交代。 スタジアムを去る際には松葉杖をついていた。 その後、バイエルンはオリーズが「前足部を打撲した」と発表した。

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長期離脱にはならない見込みだが、ヘルベルト・ハイナー会長によれば、チャンピオンズリーグのOSCリールとのアウェー戦に出場することは「おそらくできない」。 オリーズは水曜日、2024年のバイエルン加入以来初めて、負傷によって欠場する可能性が高い。 オリーズにとっては、短い休養がむしろプラスになるかもしれない。 直近ではやや調子を落としていた。

試合に出続けた疲れが見え、鋭さを欠き、全体的にいつものような積極性もなかった。 実際、公式戦では4試合連続でゴールもアシストも記録していない。 最後に得点に関与したのは、10月28日のDFBポカール、1. FCマクデブルク戦で6-1と勝利した試合だ。

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今季最初の12試合では、12ゴール7アシストという目覚ましい数字を残していた。 オリーズがリール戦を欠場する見通しとなり、バイエルンの攻撃陣はさらに人手不足に陥っている。 イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯結合の断裂）とセルジュ・ニャブリ（太ももの筋肉の負傷）は、今後数週間にわたって欠場する。 ハリー・ケインはケルン戦で脛腓靱帯結合を断裂し、3月まで離脱する見込みだ。

一方、ジャマル・ムシアラは復帰を果たしたものの、その際にクラブ首脳陣から厳しい言葉を向けられた。 いつ本来の調子を取り戻せるかは、極めて不透明だ。 ルイス・ディアスは5週間の負傷離脱を経て、リール戦でメンバーに戻る可能性がある。 ほかの選手はどうか。

現在、攻撃陣で万全の状態にあるのはレナート・カールだけだ。 そのため最近は、複数のポジションをこなせるナサニエル・ブラウンとトム・ビショフも前線で起用せざるを得なかった。 下部組織出身のティム・ビンダー（19歳）とノア・コジョ＝エヴォラ（19歳）にも出場機会が与えられた。 コンパニ監督はリール戦でバスティアン・アソモをメンバーに加えるかもしれない。