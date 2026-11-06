エーピーコミュニケーションズ、OCI移行の総合支援を2026年11月に開始

株式会社エーピーコミュニケーションズは、Oracle Cloud Infrastructureの移行から運用までの包括的なサポートサービスを提供開始。コストやセキュリティを含む多角的な検討を支援。

株式会社エーピーコミュニケーションズ は、2026年11月6日より Oracle Cloud Infrastructure 向けの総合支援サービスを開始すると発表した。このサービスは、企業が既存のシステムをOracleのクラウド環境へ移行する際の検討段階から、実際の移行作業、そして移行後の運用に至るまでの一連のプロセスを包括的に支援するものとなっている。同社の本社所在地は東京都千代田区であり、代表取締役社長には 内田武志 が就任している。

OCI移行における技術的課題と必要性

企業がオンプレミス環境や他社クラウド上で稼働しているシステムをOCIへ移行する際、単なるコスト比較や性能評価だけでなく、複雑な技術的要因を総合的に検討する必要がある。具体的な検討項目としては、ネットワーク構成の最適化、セキュリティ対策の強化、既存システムとの接続方法の確立、バックアップ体制の構築などが挙げられる。これらの要素は、移行後のシステム安定性に直結する重要な要素である。

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さらに、OCIが提供するクラウドネイティブサービスや生成AI関連のサービスを活用する場合においても、既存の環境や業務の具体的な利用目的に応じた最適な構成を検討する必要性が高まっている。単なるリフトアンドシフト（そのまま移行）ではなく、新しいクラウドの特性を活かした設計が求められている状況だ。

認定資格の取得者と市場の動向

OCIを活用する人材確保の観点からも、認定資格への関心は高まっている。2025年における統計データによると、Oracle Cloud Infrastructureの認定資格の一つである「OCI Architect Associate」の合格者が100名以上に達した。これは、クラウドスキルを持つ専門家の層が着実に拡大していることを示す指標となる。

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また、同年に日本オラクルが主催した「Oracle Certification Award 2025」においても、同社は「Oracle Cloud Infrastructure（OCI / PaaS）認定資格」部門で国内5位を受賞している。この実績は、同社がOCIに関する深い知識と技術力を有しており、顧客の移行支援において確かな価値を提供できることを裏付けている。

包括的な支援体制の構築と期待される効果

提供される「OCI向け総合支援」は、移行前の技術的な課題解決から移行実行、さらにその後の運用保守までをワンストップでサポートする設計となっている。これにより、企業側は移行プロセスにおけるリスクを軽減しつつ、OCIが提供する高度な機能やサービスを最大限に活用することが可能になる。特に、生成AIなどの最新技術を取り入れる場合、既存インフラとの整合性を保ちながら導入するための専門的なアドバイスが不可欠となる。

本サービスの開始により、多くの企業がクラウド移行に伴う技術的ハードルを下がり、ビジネスの敏捷性と効率性を高めることが期待されている。株式会社エーピーコミュニケーションズは、内田武志代表取締役の下、2026年11月6日以降、この新たな支援体制を通じて市場での地位をさらに堅固なものにしていく方針だ。