エース村上頌樹とクリーンアップが炸裂 阪神が横浜スタジアムでの連敗を返上し首位タイに浮上

リーグ戦再開初戦で阪神タイガースはエース村上頌樹の pitches と森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔のクリーンアップによる得点力で勝利。横浜スタジアムでの前2試合の連敗を塗り替え、セ・リーグの在京シリーズで首位に並んだ。佐藤の好守備や福島、森下の外野 inflammable プレーなど守備面でも貢献が目立ち、チームの総合力を示した。今後の接戦を勝ち抜くためには打撃と守備のバランスが鍵となる。

リーグ戦再開の初戦は阪神にとってこれ以上ない勝ちパターンの試合となった。 エース 村上頌樹 が投打で活躍し、 森下翔太 、 佐藤輝明 、 大山悠輔 のクリーンアップが得点を重ねた。 これが実現すれば阪神は強さを発揮する。

どのチームでも主力が活躍すれば勝てるが、選手層が厚い阪神はその点で有利だ。 今季、横浜スタジアムでの過去2試合は打ち込まれて連敗していたが、その鬱憤を晴らすように初回から5得点を挙げた。 先発が村上でありながら敗戦があれば、むしろ驚きの展開だった。5回表には、交流戦ラストの17日楽天戦でサードに復帰した佐藤が牧秀悟の痛烈な打球を横っ跳びで捕球し、チームを盛り上げた。 内野手出身の総合コーチ・藤本敦士は「反応はよかったですね。

まあ打者が牧なんでね…」と笑みをこぼし、ベンチの指示と選手の連携が長打を防いだ場面だった。7回には、戸柱恭孝のファウル側に切れる打球を1番・左翼で先発した福島圭音が俊足で追い、キャッチ後にフェンスに勢いよく衝突する執念を見せた。 続く度会隆輝の右翼ファウルゾーンの打球は、右翼手に戻った森下翔太が確実に処理した。 村上は1試合に約1個という四球の少なさで、試合を締めた要因の一つだ。 まさに「強い阪神の試合」だったと言える。

リーグ戦再開後のセ・リーグ3連戦は「在京シリーズ」と呼ばれ、東京と横浜に本拠地をおく3球団の対戦である。 このシリーズで巨人が敗れ、阪神とヤクルトが首位に並んだ。 今後もこの接戦が続くと思われ、勝ち抜くためには打撃力はもちろん、守備も重要になる





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