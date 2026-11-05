エヴァートンGリーシャック出場辞退 モイーズ監督が規律違反理由明言

エヴァートンのジャック・グリーリッシュがコヴァントリー戦欠場を公式確認。モイーズ監督は規律違反を理由に復帰時期を示さず、代表戦期間中の関係修復を期待している。

エヴァートン のミッドフィールダーである ジャック・グリーリッシュ が、金曜日に実施される プレミアリーグ の コヴァントリー・シティ 戦への出場が辞退されることが確定した。この決定は エヴァートン の監督である デイヴィッド・モイーズ が、試合前日の木曜日に記者会見で直接明らかにしたものであり、選手が再びピッチに立つことは当面ないと見られる。

31歳のグリーリッシュは、マンチェスター・シティからエヴァートンへ期限付き移籍で参加している選手であるが、その2度目の在籍期間中において再び厳しい状況に直面している。モイーズ監督は、最近発生した規律上の問題を受け、同選手をトップチームから除外する措置を取っており、現在もなお戦列を離れている状態が続いている。

Also read カルト教祖となって信徒を率いる『ピクミン』ライクなローグライトが正式リリース。魔法陣を描き、この世界に終焉を―採れたて！本日のSteam注目ゲーム21選【2026年11月5日】

規律違反による出場停止の正式発表

モイーズ監督は木曜日の会見において、創造性の豊かなMFであるグリーリッシュの復帰可否について明確な立場を示した。監督は質問に対して「いや、ジャックは出場できない」と断言し、選手が直近の試合でプレーできないことを公式に認めた。この発言は、クラブ内での緊張関係が依然として続いていることを示す結果となった。

グリーリッシュは、プレミアリーグおよびカラバオカップにおいてニューカッスル・ユナイテッドとの対戦が行われた直近2試合に対して、すべてクラブの規律違反を理由に出場登録されなかった。この欠場処分は、単なる怪我や休養とは異なり、クラブの方針に基づく厳格な対応であることが強調されている。

Advertisement

監督の見解と関係修復の可能性

ベテラン指揮官であるモイーズ監督は、問題の解決に向けた姿勢を示唆する発言も行っている。監督は計画の詳細を明かすことは控えたものの、「近いうちに再びジャックと一緒に取り組むことになる」と語り、選手との継続的な関係構築に意欲的であることを示した。この発言は、将来の復帰に向けた一歩となる可能性がある。

しかし、明確な復帰時期やスケジュールについては言及を避け、「今後どうなるか、見守る必要がある」と付け加えている。この曖昧な返答は、クラブ側が選手との間で合意形成を図っている最中であり、即座の復帰を前提としていないことを示唆している。監督は問題決着のための時間が必要であると判断しているようだ。

代表戦期間を活用した関係修復の期待

間もなく代表戦期間へと入り、国内リーグの試合日程が中断されることになり、このギャップ期間が双方にとって重要な転換点となる可能性がある。多くの観測筋は、試合のないこの期間中に、クラブと選手の間で意見の相違を解消し、関係修復を行うための必要な時間になると見ている。選手が自身の立ち位置を再確認する絶好の機会となるだろう。

国内外の試合日程が止まるこの期間は、グリーリッシュが過去の経緯を振り返り、クラブの方針を理解するための重要な期間となる。モイーズ監督も、この期間を活用して選手の態度や向き合い方の変化を確認する予定であると推測される。選手側も、この沈黙の期間をどう捉え、準備するかによって、その後の展開が大きく変わる可能性がある。

Advertisement

栄光の経歴と復帰に必要な条件

明確な復帰時期が示されていない状況下で、グリーリッシュ選手は自身が持つ豊富な経験と実績を再評価される立場にある。同選手はプレミアリーグで3度の優勝経験を持ち、さらにチャンピオンズリーグ、FAカップ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップにおいてもそれぞれのタイトル獲得に貢献してきた実績の持ち主である。

しかし、これらの栄光あるタイトルは、現在の規律問題によって一旦棚上げされていると言っても過言ではない。グリーリッシュが再び試合のメンバー名簿に戻るためには、まずコーチングスタッフに対して、クラブへの取り組み姿勢を具体的に示し、信頼回復のための行動をとることが不可欠である。モイーズ監督の判断次第で、そのキャリアの新たな章が開かれるかどうかが決まることになる。

エヴァートンのファンやサポーターにとっても、この問題はクラブの将来性やチームの一体感に関わる重要な課題である。監督が示した「近いうちの再共同」の言葉が、実際に形になるのか、それとも更なる対立へと進むのか、次回の試合日程再開時までに大きな動きがあることが期待される。選手個人のキャリアにとっても、そしてクラブの運営にとっても、この問題は解決に向けた具体的な進捗が求められる局面にある。