エヴァーラスト、8年ぶり新アルバム『Embers to Ashes』をリリース 第三弾シングル「Losing Man's Game」のMVも公開

グラミー賞受賞ラッパー・エヴァーラストが、8年ぶりのニューアルバム『Embers to Ashes』を発表。第三弾シングル「Losing Man's Game」とMVが公開された。Yelawolfプロデュース、Chris Lord-Algeミックスによる本作は、内省的で情感豊かな内容。先行シングルはメディアから高評価を得ており、30年以上にわたる彼の音楽活動の集大成と言える作品。

EVERLAST ( エヴァーラスト )は、西海岸 ヒップホップ の礎を築いた伝説のクルーRHYME SYNDICATEや、世界的ヒット「 Jump Around 」で90年代のフロアを席巻したHOUSE OF PAINのメンバーとしても知られる グラミー賞 受賞シンガー兼ソングライターおよびラップ・レジェンドである。

彼は8年ぶりの待望のニュー・アルバム『Embers to Ashes』（8月28日リリース）から第三弾シングル「Losing Man's Game」とそのミュージック・ビデオを公開した。 アルバム『Embers to Ashes』は、苦い経験から得た教訓、人生を大きく変える予期せぬ出来事、成功と喪失の瞬間によって形作られた人生を映し出す、生々しく内省的な作品集となっている。 制作はアラバマ出身のラッパーYelawolfがプロデュースし、ミックスはChris Lord-Algeが担当。

ナッシュビルでレコーディングされ、Jelly RollやTeddy Swimsとの仕事で知られるソングライターDavid Rayも参加。 エヴァーラストがこれまで以上に率直かつ感情豊かな表現を見せている。 既にリリースされた先行シングル「Stones」と「My Hollywood」は、VICE、Billboard、SPIN、CNN、Variety、Loudwire、BroBibleなど多数のメディアから高い評価を獲得している。

エヴァーラストことエリック・フランシス・シュローディは、アメリカ西海岸サンフェルナンド・ヴァレー出身のラッパー兼シンガーソングライター。 ヒップホップ・グループHouse of Painのメンバーとして1992年の世界的ヒット「Jump Around」でブレイク。 ソロ転向後はアルバム『Whitey Ford Sings the Blues』（1998）が300万枚を超えるセールスを記録し、「What It's Like」のヒットでも知られる。 さらにCarlos Santanaとの共演曲「Put Your Lights On」でグラミー賞を受賞。

ヒップホップ、ロック、ブルース、フォーク、アメリカーナを横断する独自のスタイルで、30年以上にわたり音楽シーンに影響を与え続けている





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