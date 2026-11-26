アル・イテハド所属のモロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、11月27日のロシュン・リーグ第13節ネオム戦で、サウジキャリアにおける単独の得点記録樹立を狙う。彼がネオムから既に2得点しており、1ゴール追加で最多得点相手となる特筆すべき対戦となる。

サウジアラビアの アル・イテハド に所属するモロッコ代表FW ユセフ・エン＝ネシリ は、11月27日金曜日に行われるロシュン・リーグ第13節の ネオム 戦に臨む。 攻撃面での好調を維持し、チームの新たな勝利に貢献することが期待されるなか、この一戦は彼にとって、単にゴール数を1つ積み上げる以上の個人的な挑戦となる。

このモロッコ人ストライカーにとって、今回の対戦は特別な意味を持つ。 昨シーズンもネオム相手に活躍しており、2026年2月にアル・イテハドへ加入して以来、最も多くゴールを奪っている相手の一つとなっているからだ。 エン＝ネシリにはこの記録をさらに伸ばし、サウジアラビアのリーグでのキャリアにおいて単独の得点記録を打ち立てるチャンスが巡ってきた。 現在、エン＝ネシリに最も多くゴールを許しているチームのリストで、ネオムはアル・イッティファク、アル・ファイサリー、アル・フェイハと並んで首位に立っている。

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このモロッコ人ストライカーは、これらのクラブからそれぞれ2ゴールずつを奪っている。 つまり、金曜日の試合でゴールを決めれば、ネオム相手の通算得点は3となり、ネオムはアル・イテハドでのロシュン・リーグ挑戦が始まって以来、彼に最も多くゴールを許したチームとなる。 これは単なるクラブ間の統計上の順位にとどまる話ではない。 さまざまな相手に繰り返し爪痕を残せることを証明する、エン＝ネシリにとってのチャンスでもある。