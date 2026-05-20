エンリケ監督、デンベレを称賛、守備への献身を絶賛

エンリケ監督は DENVERLE の守備への献身を絶賛し、彼がチームバランスに欠かせない存在であると評価した。 팀にとっても最高の指標だ。UCL決勝に向けて記者会見で、彼は DENVERLE の攻撃力を強調しつつ、ボールを持たない時間の動きや守備への姿勢を強調した。DENVERLE はストリーチからの 1億 4800万ユーロでバルセロナ、さらに 5000万ユーロで加入し、2028年6月までの契約期間中に著しく成長した。

パリ・サンジェルマンの ルイス・エンリケ 監督は、ウスマン・デンベレの守備への献身を絶賛した。 チャンピオンズリーグ決勝を前にした会見で、このスペイン人指揮官は、デンベレの 攻撃力 だけでなく、 バスケットボール 選手のように攻守両面で走り続ける姿勢を強調。

チームバランスに欠かせない存在だと語った。 チームにとって最高の指標だ。2025年バロンドール受賞者はクラブ134試合で60ゴール42アシストを記録しているが、エンリケ監督が評価するのは、チームバランスを保つ彼の動きだ。 エンリケ監督は記者会見で、29歳のデンベレを絶賛。 今季CL12試合で7得点を挙げるなど攻撃面で存在感を示す一方で、ボールを持たない時間の動きが彼を真に特別にしているとした。

監督にとって、このフランス代表は、タイトル獲得に不可欠な現代的な攻守兼備の選手だ。 2023年8月12日、ドルトムントから1億4800万ユーロでバルセロナへ移籍し、さらに5000万ユーロで加入したこのウイングは、2028年6月までの契約期間中に著しく成長した。 エンリケ監督は、その必要性を強調し、彼のメンタリティをこう説明した。

"ウスマンの強みは守備への姿勢だ。 試合の流れや時間帯に関係なく、彼は常に守備に徹する。

"彼は日曜のリーグ・アン、パリFC戦で右ふくらはぎに違和感を感じ、チームは1-2で惜敗した。 このスター選手は決勝に間に合うよう、クラブ施設で治療を続けている





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ルイス・エンリケ バスケットボール 守備への姿勢 チームバランス 攻撃力 FRENCH

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryzen Threadripper PRO 5000投入でワークステーション市場のさらなる伸長を目指すAMDAMDはZen 3ベースの「Ryzen Threadripper PRO 5000 WXシリーズ」(以下Ryzen Threadripper PRO 5000)を投入した。

Read more »

【笠原一輝のユビキタス情報局】 Ryzen Threadripper PRO 5000投入でワークステーション市場のさらなる伸長を目指すAMDAMDはZen 3ベースの「Ryzen Threadripper PRO 5000 WXシリーズ」(以下Ryzen Threadripper PRO 5000)を投入した。

Read more »

�|�[�^�u���d���œ�������Ζ��t�@���q�[�^�[�A�R���i�������@��d��A�E�g�h�A�z���R���i��18���A��i�o��200W�ȏ�̃|�[�^�u���d���œ�������悤�ɐ݌v�����Ζ��t����q�[�^�[�𔭕\�����B���i��2��4800�~�B

Read more »

�uiPhone 14 Pro�^Pro Max�v���\�@�J�����̉�f��4�{�A�p���`�z�[���ŏ��\���@14��9800�~�^16��4800�~������Apple��OS���ڃX�}�[�g�t�H���̐V���f���uiPhone 14 Pro�^Pro Max�v�𔭕\�����B�L��4800����f�̃J�����𓋍ځB���i��Pro��14��9800�~����APro Max��16��4800�~����B

Read more »

航空会社のJALが「クラフトビール」を開発 ラウンジの“余ったお米”に目をつけたJALは、空港ラウンジの余剰米をアップサイクル（作り替え）したクラフトビール「Japan Arigato Lager」（6本セット：4800円）を3月1日に発…

Read more »

古代エジプト人の全ゲノムを初解読、4800年前の顔を復元古代エジプト人の全ゲノムを初めて解読した研究結果が2025年7月2日付で学術誌「ネイチャー」に発表された。しかも、4800〜4500年前に生きた陶工のものと推定され、現在までに発見された古代エジプト人のDNAの中で最も古い。エジプト初期王朝時代末期から古王国時代初期にあたり、支配者たちが権力を固めて「ピラミッドの時代」が始まった頃だ。その古代エジプト人の遺体は、膝を抱えた姿勢で陶器の葬儀用の壺

Read more »