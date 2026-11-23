リバプールのエンモアはマンチェスターユナイテッド戦で3点目に絡むゴールとヴィルツの追加点をアシストし勝利に大きく貢献した。Optaによれば18歳85日でクラブ史上2番目の若さのリーグ戦1ゴール1アシスト達成者となり、最年少記録はマイケル・オーウェンの18歳12日。試合後エンモアはアンフィールドで勝点3を獲得できたことを格別だとし、集中を切らさず試合をコントロールできたと振り返り、記録よりもチームへの貢献と勝点3獲得が大切だと述べた。イラオラ監督はエンモアを称賛し、一歩ずつ着実に進む必要があり、1対1に優れており時間と良い状況があればどんなサイドバックも苦しめると述べた。

チームに3点目をもたらしたほか、ヴィルツの追加点をアシストし、勝利に大きく貢献したエングモア。 データサイト『Opta』によると、エングモアは「18歳85日」というクラブ史上2番目の若さで、リーグ戦1ゴール1アシストを達成した選手になったとのこと。

最年少記録は“ワンダーボーイ”の異名を取る元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏の18歳12日（1977年のリーズ戦で樹立）となっている。 とマンチェスター・ユナイテッドが対戦した試合での最年少得点記録も更新。 試合後には「僕にとってこれ以上ないほど大きな一戦だった。 アンフィールドで勝ち点『3』を獲得できたことは格別だよ。2点リードすると、時として少し気が緩んでしまうこともあるが、今日は集中を切らさず、試合をコントロールし続けることができた。

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後半は完全に主導権を握り、強いメンタリティを示すことができたよ」と振り返りつつ、自身の記録について次のように語った。

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「こうした記録は本当に特別なものだ。 だけど、何よりも大切なのはゴールを決めてチームに貢献し、勝ち点『3』を獲得することだ。 これからも多くのゴールやアシストを記録したい。 僕は自分のプレーで観客を熱狂させ、席から立ち上がらせるような瞬間を作るのが好きなんだ。

これからも努力を続け、地に足をつけて、謙虚な姿勢で取り組んでいきたい」 チームを大勝に導いたエングモアに対しては、アンドニ・イラオラ監督も「彼は一歩ずつ着実に進んでいく必要がある。1対1の状況において非常に優れていることはわかっているし、彼に時間を与え、良い状況を作ってあげさえすれば、どんなサイドバックをも苦しめるだろう。 彼は試合を楽しんでいたし、我々も一緒に彼のプレーを楽しむことができた」と賛辞を送っている。