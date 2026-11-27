Gabriel Araujo [ブラジリア ２６日 ロイター] - ブラジルの航空機メーカー、エンブラエルは２６日、米政府が提案しているブラジル製航空機に対する１０％の輸入関税について、米国の航空会社

- ブラジルの航空機メーカー、エンブラエルは２６日、米政府が提案しているブラジル製航空機に対する１０％の輸入関税について、米国の航空会社のコストや航空運賃の上昇につながる可能性があると警告した。

同社はこの措置に反対する働きかけを行う準備を進めている。 この提案は、トランプ政権が２５日に発表した包括的関税措置の一環として示されたもので、エンブラエルにとっては予想外だった。 同提案は、米国が以前にブラジル製航空機に課した関税に続く措置となる。 米国は２０２５年から２６年初めまでブラジル製航空機に１０％の関税を課していたが、その後、免税扱いを復活させていた。

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世界最大のビジネスジェット市場である米国は、エンブラエルのリージョナルジェット機「Ｅ１７５」の主要市場でもある。 Ｅ１７５には米国メーカー製の直接的な競合機がなく、搭乗客の少ない地方路線の維持に不可欠な機種とされる。 エンブラエルによると、同社の民間航空機販売の約半分、ビジネスジェット販売の７０％が米国顧客向けで、これらの機体には米国製部品が多く使われている。 アナリストらは同社の売上高の６０％が北米市場によるものだと推計している。