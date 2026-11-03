エンバペ発言でレアル・マドリーの中国放送停止、商業的影響拡大

エンバペの物議を醸す発言を受け、レアル・マドリーの試合が中国国営テレビで放送停止となり、クラブのアジア市場での商業的地位に大きな打撃を与えている状況について報じる。

中国国営テレビ がスペイン・ラ・リーガの名門 レアル・マドリー の試合放送を拒み続けており、同クラブのアジア市場における商業的な地位は重大な打撃を受けつつある。この 放送停止 措置は、エムバペ選手に関連する物議を醸す発言がきっかけとなり、激しい騒動へと発展した結果である。現在、スペインと中国のスポーツ界を取り巻く関係性には、依然として深く根強い緊張感が漂っている。

エンバペ発言が招いた国際的スキャンダル

放送停止の発端となったのは、4月に撮影され、最近になってその内容が表面化した動画である。動画には、当時パリ・サンジェルマン（PSG）に在籍していたエムバペが、毛沢東の画像に自身の顔を合成したインターネット・ミームを見て笑っている姿が映っていた。エムバペはこの画像について、対象の人物を単なる「どこかの男」と呼び、その容姿から「中国の独裁者」だと誤認した発言を行い、これが意図せずして国際的な政治問題へと拡大する事態を招いた。

Also read 人気の『NMAX』が電動スクーターに進化！ ヤマハ『NMAX E』2027年春に発売へ…EICMA 2026

この行為は中国国内で大きな怒りを引き起こし、外交レベルでの懸念事項へと昇格した。中国の外務省は、エムバペによる公式の謝罪を受けて、選手の反省を真摯に受け止めていると表明した。しかし、この謝罪が直接、国営放送局での試合中継再開に繋がったわけではなく、依然として放送拒否の状態が続いているのが現実である。

選択的な放送とCCTVの対応

中国の国営放送局であるCCTVは、レアル・マドリーがラシン・サンタンデールを3-0で破った最近の試合を放送しなかった。この試合ではエムバペが得点を決めるなど、クラブにとっても重要な勝利だったが、中国のファンは国内の主要な国営スポーツチャンネル2局において、この試合を視聴することができなかった。これは、単なる技術的なトラブルではなく、意図的な排除であるとみられている。

Advertisement

一方、Miguなどの動画配信プラットフォームでは、バルセロナがアラベスを6-1で大破した試合など、ラ・リーガの一部の試合を引き続き配信している。この選択的な配信姿勢は、中国側が怒りの矛先を特定のチーム、特にレアル・マドリーとそのエース選手に向けられていることを如実に示唆している。バルセロナなどのライバルチームや他のクラブとの違いが明確にされており、経済的な損失はレアル・マドリーに集中している状況だ。

謝罪と関係改善の難航

当初の強い反発を受け、エムバペは自身の発言が「軽率だった」として公式に謝罪を行った。さらに、レアル・マドリークラブ自体と、スペイン1部リーグ（ラ・リーガ）も共同で声明を発表し、この件について深い遺憾の意を表している。中国メディアグループの一部からは、関係修復に向けて前進するためには、選手、クラブ、リーグという三者のすべてによる謝罪が絶対的な条件であると主張する声もあった。

形式的には、中国メディアグループが求めた条件はすべて満たされたはずである。選手個人の反省、クラブの遺憾の意、そしてリーグ全体の公式声明。これらを一連の対応として捉えれば、問題解決の重要な一歩を踏んだと言える。しかし、実際の放送再開は見込めておらず、CCTVでレアル・マドリーの試合が引き続き映らない状態は、公衆の信頼を完全に回復するまでの道のりがどれほど長く険しいかを物語っている。

アジア市場での長期的な影響

この事態は、レアル・マドリーにとって単なる一時的なメディア問題に留まらず、長期的なビジネス戦略にも影を落としている。中国は世界最大のスポーツマーケットの一つであり、レアル・マドリーは過去にここでの大規模な商業展開や親善試合を通じて多大な収益を上げてきた。国営テレビでの露出が止まることは、ブランドイメージの低下や、スポンサー契約への悪影響など、多岐にわたる商業的リスクを意味する。

Advertisement

ファンにとっては、試合を視聴する手段が限られることは大きな不満であり、SNS上では不満の声が絶えない。レアル・マドリーは、今後も中国市場での存在感を維持するために、どうこの危機的状況に対応していくかが問われている。関係修復のプロセスには時間がかかるものとみられており、当面の間、クラブの活動は慎重を要する局面が続く見通しだ。

スペインと中国のスポーツ協力は、政治的な敏感さを常に帯びている。今回の件は、アスリートの私的な言動がどのように国際関係や商業的な成功に直結する危険性を持っているかを浮き彫りにした。レアル・マドリー側は、今後より慎重なコミュニケーション戦略を構築する必要があり、また、選手に対する教育やサポート体制の強化も求められる事態となっている。