レアル・マドリードの若手スターエンドリックが、リヨンへのレンタル移籍で得たものは、単なるプレー時間以上のものだった。負傷と出場機会不足から逃れるため訪れたフランスで、彼は妻の支えと自らの内省を通じて、プレーヤーとして成熟。2026年ワールドカップへ向けたブラジル代表復帰を果たし、新天地リヨンでの成功を経て、レアル・マドリードの新監督モウリーニョの下で大きな役割を担う準備が整いつつある。チームメートから「ボビー」と呼ばれる彼のプロフェッショナルな姿勢が、ブラジルの長いワールドカップ優勝の空白を埋める鍵となるかもしれない。

この移籍は成功し、彼は リヨン で21試合に出場して8ゴール7アシストを記録。 クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献し、自信と試合勘を取り戻した。 また、移籍の決断では妻ガブリエリー・ミランダの支えが大きかったという。

「彼女は『何がしたいの』と繰り返し尋ねてくれた。 その言葉で自分の足で立ち、夢を実現することの大切さに気づいた」と語っている。 サンティアゴ・ベルナベウではハムストリングの負傷で出場機会が限られたエンドリックだが、リヨンへのレンタル移籍が転機となった。 ブラジル代表は自信とリズム、コンディションを取り戻し、2026年ワールドカップを前に代表に復帰した。

来季、レアル・マドリードで新体制を率いるジョゼ・モウリーニョ監督の下で、エンドリックはより大きな役割を担うチャンスを得る。 W杯での活躍が、彼がベルナベウで戦術の要となる準備を整えていることを証明するだろう。 若くして成熟した態度を示すエンドリックは、チームメイトから「ボビー」と呼ばれる。 これは敬愛するサー・ボビー・チャールトンに由来する。

夜遊びを避け、回復と成長に集中する彼は、この地に足のついた姿勢がブラジルの長期にわたるワールドカップ優勝空白を終わらせると信じる





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