エレクトロニック・アーツ、Origin Systemsの歴代ゲームを収録したリマスターコレクションを公開

エレクトロニック・アーツは、過去の名作PCゲームを含むコレクションを公開。Origin SystemsやBullfrog Productionsの作品を収録し、1980年代から1990年代のゲーム文化を振り返る機会を提供する。

エレクトロニック・アーツ は、1980年代から1990年代にかけて PCゲーム 界に多大な影響を与えた複数の名作タイトルを収録した リマスター コレクションを発表した。このプロジェクトは、かつて存在した開発スタジオの遺産を現代のプレイヤーに届けることを目的としている。

Origin Systems時代の作品を主力に収録

このコレクションの中心には、かつて独立スタジオとして君臨し、後にエレクトロニック・アーツに吸収合併されたOrigin Systemsの作品群が据えられている。同社が生み出した「Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition」や、「Ultima I: The First Age of Darkness」のようなヒット作が含まれており、その歴史的重要性が改めて認識される内容となっている。

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エレクトロニック・アーツがOrigin SystemsのIPを柱として新たなシリーズリリースを行ってきたのは過去においてのみであり、2004年にOrigin Systemsが閉鎖された以降、公式な新作の発表は長らく途絶えていた。今回のコレクションは、そうした空白期間を経て、同社の傑作群を再評価するための重要な取り組みとして位置づけられている。

Bullfrog Productionsのタイトルも同時収録

Origin Systemsの作品だけでなく、コレクションにはBullfrog Productionsが開発を手掛けた作品も収録されている。これにより、1980年代から1990年代にかけて flourishing していたPCゲーム文化の多様性と豊かさを、一枚のデジタルパッケージで追体験することが可能になった。

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Bullfrog ProductionsはシミュレーションゲームやRPGにおいて独特のシステムを確立し、当時のPCゲームシーンに新たな風を吹き込んだ。両社を一つのコレクションに収めることで、エレクトロニック・アーツは自身が引き継いだゲームデザインの系譜を包括的に展示しようとする意図がうかがえる。

RPGの歴史を変えた名作とその影響

コレクションに収められた「Ultima IV: Quest of the Avatar」は、「徳」システムを採用することでRPG genreに革命を起こした作品として歴史的に知られている。このタイトルは、単なる戦闘やレベルアップだけでなく、キャラクターの道徳的な選択や行動がゲーム世界に直接的な影響を与えるというパラダイムシフトをもたらした。

日本においても、このシリーズは1985年にPC-8801向けにリリースされたことにより、国内のRPG愛好家に大きな衝撃を与えた。その後、「Ultima VII: The Complete Edition」は「Part 1: The Black Gate」と「Part 2: Serpent Isle」の双方を収録しており、後のオープンワールド型RPGの形成において大きなマイルストーンとなった技術的・設計的遺産を残している。

これらの作品は、現代のゲームデザインにおいても色褪せない影響力を持っていますが、コレクションを通じてそれらがどのように当時の技術制約の中で生み出され、プレイヤーに体験を提供していたのかを再確認できる機会を提供している。エレクトロニック・アーツは、これらのタイトルを現代のプラットフォームや解像度に合わせて修正・再構築することで、新旧の両方のファンに楽しんでもらえる環境を整えた。

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ゲーム史に残るコレクションの意義

今回のリリースは、単なる過去のゲームの再公開にとどまらず、1980年代から1990年代のPCゲーム文化を振り返るうえでも貴重なコレクションとなっている。歴史の転換点にあったこの時期に誕生したアイデアが、現代のゲーマーや開発者にどのように受け継がれ、影響を与え続けているかを示す資料としても機能するだろう。

エレクトロニック・アーツは、Origin SystemsおよびBullfrog Productionsが生み出した知的財産の価値を、新しい形で世に送り出すことに成功した。このコレクションが、将来のゲーム制作においてどのようなインスピレーションを生み出し、また歴史的なゲーム愛好家にとってどのような意義を持つのか、今後の展開が注目される。