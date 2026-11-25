Kanishka Singh Julia Harte [ワシントン ２４日 ロイター] - エルサルバドルへの誤送還によってトランプ米大統領の移民取り締まりを象徴する存在の一人となった同国出身の移民、

Kanishka Singh Julia Harte - エルサルバドルへの誤送還によってトランプ米大統領の移民取り締まりを象徴する存在の一人となった同国出身の移民、キルマー・アブレゴ・ガルシア氏が２４日、スペインに向けて米国を出国した。

米国土安全保障省（ＤＨＳ）が明らかにした。 アブレゴ・ガルシア氏の出国により、一時は米連邦最高裁まで持ち込まれた法廷闘争は幕を閉じる。 米紙ワシントン・ポストは関係筋の話として、米当局が交渉による合意の一環として自主的な出国を認めたと報じた。 ＤＨＳは声明で、同氏が「米国からスペインに自主的に出国した」と述べるにとどめ、出国や合意の詳細は明らかにしなかった。

Also read ニアミーとマカオ航空、日本とマカオを結ぶ旅行者向け連携開始

同氏が暮らしていたメリーランド州選出の民主党上院議員、クリス・バンホーレン氏は２４日、Ｘへの投稿で「政権は、キルマー氏の意思と、同氏を含むわが国の全ての人に保障された適正手続きの権利を尊重する今回の合意を受け入れざるを得なかった」と述べた。 当局者は送還を「行政上の誤り」と認めたが、数カ月にわたり同氏を米国に戻すことはできないと主張。 この問題は、トランプ氏の移民取り締まりや強制送還推進策を巡る論争の焦点となった。 連邦最高裁が政府に同氏の帰還を支援するよう命じた後、検察は過去の事件に関連して同氏を密入国あっせんの罪で起訴した。

Advertisement

トランプ政権はその後、２５年６月に同氏を米国に戻した。 米判事が密入国あっせんの起訴を退けた後には、リベリアへの送還を試みた。