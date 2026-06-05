エリック・ガルシア、Crawford Production Japanの広報戦略アドバイザーに就任 井上尚弥との交流予定も発表

メキシコのボクシングスター、エリック・ガルシアが、元5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏とabc株式会社の合弁会社の広報戦略アドバイザーに就任。日本での認知度向上を目指す。井上尚弥選手との交流計画や、9月の防衛戦、将来の日本リング参戦への意欲について語った。

この日、元世界5階級制覇王者の テレンス・クロフォード 氏（38＝米国）と金融サービス事業などを手がけるabc株式会社との合弁会社「 Crawford Production Japan （クロフォード・プロダクション・ジャパン）」の広報戦略アドバザーに、メキシコのスーパースター、 エリック・ガルシア 選手が就任することが発表された。

ガルシア選手は発表の2日前に急遽来日が決まり、都内で会見を行った。 彼はWBCの緑のベルトを手に笑顔で「ここにいられて光栄に思う。 日本に来ることを非常に楽しみにしていた。 エキサイティングな機会をいただけた。

全力を尽くす」と述べ、SNSで約1300万人のフォロワーを抱える人気を活かし、同社の認知度向上に貢献する役割を担う。 滞在中には、世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥選手（33＝大橋）と交流予定であることも明かした。

「今はトレーニング期間ではないので、イベントで会う予定だ」とし「井上は大好きなファイターだ。 彼はモンスターだよ」と絶賛。5月2日に東京ドームで行われた井上選手と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人選手（28＝M・T）の試合を視聴したといい「素晴らしい試合で井上が格の違いを見せたが、中谷も良かった。2人も素晴らしかった」と感想を語った。 自身の次戦については、9月にスーパーバンタム級1位のコナー・ベン選手（英国）との防衛戦が決まっているとし「もちろんいつかは日本のリングに上がりたい。

（モハメド）アリのように世界中を旅してベルトを防衛したいね」と、将来の日本参戦への意欲もみせた





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