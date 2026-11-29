アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督が、2-2で終わったイプスウィッチ・タウン戦でチームの攻撃的なプレーを擁護した。ヴィラは7試合未勝利のままだが、監督は守備の綻びを認めつつも、攻撃面で期待以上の成果を見せたと評価し、選手たちの適応過程に時間が必要だと述べた。

ウナイ・エメリ監督がアストン・ヴィラの新戦力を擁護した。 土曜日のイプスウィッチ・タウン戦ではアリソンとジョアン・ゴメスが得点したものの、2-2の引き分けに終わり、7試合未勝利となった。

昨季のヨーロッパリーグ王者はポートマン・ロードで2度リードを失い、プレミアリーグで4試合連続の引き分け。 順位は11位となっている。 ヴィラは10月下旬以来の勝利を手にする機会を逃した。 アリソンがヨハン・マンザンビのパスを受けてカーブをかけたシュートを決め、ゴメスはヴィクトル・リンデロフが落としたボールをボレーで押し込んだ。

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しかし、ギャリー・オニール監督率いるチームはフリオ・エンシソのCKからクラブ史上最高額で獲得したエメルソンが素早く反撃し、リーフ・デイヴィスがヘディングで2度目の同点ゴールを決めた。 その後、クリスティアン・ウォルトンがジョン・マッギンのシュートを防ぎ、引き分けに持ち込んだイプスウィッチは15位に浮上した。 週半ばのガラタサライとのチャンピオンズリーグでの敗戦では枠内シュートを1本も記録できなかったヴィラだが、サフォークでは攻撃の切れ味が大幅に増した。