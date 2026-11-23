アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、火曜日のチャンピオンズリーグでガラタサライと対戦するに当たり、敵地でのピッチ状態を理由にしない考えを強調した。エメリ監督は両チームに同じ条件が課されるため、戦術や準備に変化はないと述べている。

アストン・ヴィラ の ウナイ・エメリ 監督は、火曜日に行われる重要な チャンピオンズリーグ の一戦を前に、RAMSパークのピッチに関する懸念を一蹴した。 イスタンブールでは威圧的な雰囲気が予想されるが、戦術的なアプローチは変えないと強調している。

エメリ監督は、火曜日のチャンピオンズリーグでガラタサライと対戦する際、ピッチの状態を言い訳にはしないと明言した。 チームがトルコへ出発する前、ボディムーア・ヒースで取材に応じた指揮官は、アリ・サミ・イェン・スポル・コンプレクシでどのようなピッチが待ち受けていようと、両チームが対応しなければならないと強調。 遠征先ではなく本拠地で練習するクラブの準備方法が、今回の欧州での一戦にも最善だとの考えを示した。

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「明日のピッチがどのような状態かは重要だが、両チームにとって同じ条件なので言い訳にはならない。 我々は準備ができており、試合に集中している。 考え、分析しているのは相手のことだけだ。 ピッチができるだけ良い状態であることを願い、90分間プレーする。

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ピッチによって我々の考えは変わらない。 どのような状態になるかは分からないが、良くても悪くても我々と相手の双方にとって同じだ」と、ヴィラの指揮官は