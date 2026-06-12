エム・ジェイホーム、エフイーエー設計を完全子会社化 建築企画力の強化と全国展開を加速

不動産開発のエム・ジェイホームは、一級建築士事務所エフイーエー設計の全株式を取得し、完全子会社化すると発表。40年以上の実績を持つ設計事務所の技術力を統合し、福祉住宅開発のスピード向上や環境配慮型木造住宅の全国展開を目指す。グループ内での設計・施工プロセス内製化により、コスト削減と品質管理の強化を図る。

株式会社 エム・ジェイホーム は、東京都品川区に本社を置く一級建築士事務所、株式会社 エフイーエー設計 の株式を100％取得し、完全 子会社化 することを決定しました。 近年の不動産・建築業界では、建設資材の高騰や人手不足、建築確認申請をはじめとする法規制の複雑化など、環境が急速に変化しています。

このような環境下において、デベロッパーが持続的な成長を遂げるためには、開発スピードの迅速化、コストコントロールの最適化、そして独自性と高い品質を誇る建築企画力が不可欠となっています。 当社では、中長期的な成長戦略として、全国規模での不動産開発、社会的な供給不足が深刻化している重度障がい者向けグループホームなどの福祉住宅開発、不動産管理会社のM&A、および建築事業のバリューチェーン拡大を積極的に進めております。 エフイーエー設計は創業40年以上の歴史を誇る一級建築士事務所です。

一級建築士3名、二級建築士1名をはじめとする計10名の体制を有し、2×4工法による木造建築、福祉住宅、集合住宅、RC造・鉄骨造に関する設計領域に強みを持っています。 また、大手デベロッパーとの強固なリレーションを有しており、長年にわたり高品質な設計サービスの提供が行われてきました。 当社が注力する重度障がい者向けグループホーム開発において、エフイーエー設計の持つ専門性を融合することで、社会貢献性の高い福祉施設の供給スピードを大幅に向上させ、多様なニーズに柔軟に応える施設開発を実現します。

当社の施工・開発実績と、エフイーエー設計の高度な意匠・構造設計、施工指導、施工要領書作成といった川上から川下までのトータルな技術力を融合し、2×4建築のクオリティと安全性を極限まで高め、脱炭素社会の実現に貢献する環境配慮型・高効率木造住宅の展開を全国規模で加速させてまいります。 RC造・鉄骨造を用いた中高層マンションなどの中高層不動産開発などをグループ内で一貫して設計・コントロールできる強固な体制が確立されます。

首都圏をはじめとする都市部での多様な開発案件に対して、これまで以上にスピーディーかつ高いコストパフォーマンスで本格展開することが可能となり、当社グループが目指す全国規模での事業領域拡大を強力に後押しします。 用地取得後の基本設計や、建築確認申請、構造計算、設計監理といった一連のプロセスをグループ内で内製化することで、外部委託に伴うタイムラグやコストを削減し、スピーディーかつ柔軟な仕様変更や、徹底した品質管理が可能となります。 グループイン後も、株式会社エフイーエー設計の現代表者は継続して経営の指揮を執ります。

同社がこれまでに築き上げてきた既存のクライアント企業様との大切な取引関係や、従業員の雇用環境、そして伝統ある技術ノウハウを最優先で守り、これを尊重しながら、当社グループの成長戦略との融和を図ってまいります





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