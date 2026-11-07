サッカー選手キリアン・エムバペ氏が毛沢東氏に関する発言で中国で炎上している。しかし多くの中国人は実際の発言内容を知らず、AIチャットボットの検閲応答に依存している実態が浮き彫りとなった。

フランス代表の サッカー 大スター、 キリアン・エムバペ 氏に対する中国国内の激しい怒りは、実は基礎的な情報の欠如の上に成り立っている。多くの中国人ユーザーがエムバペ氏の具体的な発言内容を正確に把握していないにもかかわらず、経済的ボイコットなどの強い反応を示しているという異常な事態が発生している。

エムバペの画像と「独裁者」発言の背景

キリアン・エムバペ氏が、中国建国の指導者である毛沢東氏の肖像画に自分の顔を合成したコラージュ画像について、「独裁者」と表現したことが発端である。この行為に対して中国国内では凄まじい大炎上が発生し、エムバペ氏への経済的ボイコット運動に発展した。外資企業や海外セレブに対するボイコット運動は中国で頻繁に起きているが、今回のケースには従来とは異なる特徴が見られる。

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この騒動において最も特筆すべき点は、エムバペの発言に怒りを表明した中国人の绝大多数が、彼が実際にどのような言葉を発したのか、その正確な中身を知らないという事実である。感情的な怒りは高まっているものの、具体的な事実に基づいた議論が存在しない状態が続いているのが実情だ。

グレート・ファイアウォールと情報へのアクセス制限

この情報不足の主要な原因は、中国のネット環境にある。グレート・ファイアウォールと呼ばれる強力な検閲システムにより、中国のネットユーザーは国外のウェブサイトやSNSを一切閲覧できない制限を受けている。そのため、エムバペ氏の発言の詳細や国際的な反応を知る手段が国内には存在せず、彼らは自国の生成AIチャットボットを通じて真相を尋ねようとしている。

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例えば、中国国内で圧倒的な人気を誇るAIチャットボット「豆包」に質問を行った場合、その回答は外部情報の提示を厳しく制限するものとなっている。ユーザーが直接的な引用を求めようとしても、システムはそれを拒否する仕組みになっているのだ。

AIチャットボット「豆包」の検閲応答内容

豆包が返答した内容には、明確な検閲の姿勢が現れている。「この内容は敏感な規約に抵触するため、不適切な発言を引用、あるいは拡散することはできない」というメッセージが返される。これは、エムバペ氏の発言そのものを直接確認することを防ぐための標準的な応答である。

さらに、AIは「エムバペはわが国を著しく侮辱し、越えてはならない一線を踏みにじる悪意ある画像を使用・揶揄した」と解釈を提示する。この応答は、事実関係を検証するのではなく、すでに確立された見解を強化する方向に働いている。

最後に、AIは「われわれはこの一線を守るべきで、問題となった内容を転載したり、繰り返し引用したりすることは控えるべきだ」という助言を行う。このように、生成AIを通じて得られる「真相」は、エムバペ氏の実際の発言内容ではなく、中国の検閲当局が許可した解釈のみであった。この情報閉塞状態が、感情的な怒りを増幅させ、理性的な議論を阻害している構造が明らかとなった。