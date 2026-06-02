エミーラ 420スポーツ、グローバルで注文受付中！英国での納車は2026年8月以降を予定

エミーラ 420スポーツは、メルセデスAMG製の2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力421ps・最大トルク500Nmを発揮します。8速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）と組み合わせた後輪駆動で、0-100km／h加速は3.9秒、最高速度が300km／hを実現しています。オプションの「ライトウェイトハンドリングパック」を装着した場合、エミーラ ターボ比で25kg軽量化し、25kgの追加ダウンフォースを発生させます。

エミーラ 史上最もパワフルかつ最軽量！ グローバルでは現在注文受付中で、英国での納車は2026年8月以降を予定しています。 また、日本の公式サイトでも案内が開始されており、国内には2026年夏に登場する見込みです。

エミーラ 420スポーツは、メルセデスAMG製の2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力421ps・最大トルク500Nmを発揮します。8速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）と組み合わせた後輪駆動で、0-100km／h加速は3.9秒、最高速度が300km／hを実現しています。 オプションの「ライトウェイトハンドリングパック」を装着した場合、エミーラ ターボ比で25kg軽量化し、25kgの追加ダウンフォースを発生させます。

パックには双方向調整式マルチマティックダンパー、チタンエキゾースト、リチウムイオンバッテリー、カーボンファイバーコンポーネント、そしてラップタイム計測・記録機能を持つ「ロータス トラック パフォーマンス アプリ」が含まれます。 空力面では、新たなフロントスプリッター、リバイズドフロントベント、延長されたサイドシル、拡大されたエアインテーク、リップスポイラー、ルーバー付きテールゲートを採用。 アウトボードラジエーターへの気流を15％、センターラジエーターへの気流を14％それぞれ増加させ、ブレーキ冷却性能を10％向上させています。 乗車定員は2名。

ボディサイズは全長4413mm×全幅1895mm×全高1230mm、ホイールベース2570mm。 車両重量はライトウェイトハンドリングパック装着時1430kgです。 純粋な2シーターのミッドシップスポーツでありながら実用性も考慮されており、フロントシート後方に208リットル、エンジンルーム後方のトランクに151リットルのラゲッジスペースが確保されています。 エクステリアにはオプションのカーボンファイバーパックを設定。

フロントスプリッター、サイドシル、ホイールアーチベント、サイドポッド、リアスポイラー、ディフューザーサラウンドをカーボンファイバー化できます。 エミーラ 420スポーツ専用色「タンジェロ オレンジ」を含む16色のボディカラーを設定しています。 また今回、エミーラとして初となる取り外し可能なティンテッドガラスルーフパネルを全エミーララインナップに導入しました。 エスプリにインスパイアされたこのパネルは素早く取り外すことができ、保護バッグに入れてシート後方に収納できるため、クーペとオープンエアの2つのドライビングスタイルを楽しめます





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エミーラ 420スポーツ メルセデスAMG ターボエンジン 最高出力 最大トルク 8速DCT 後輪駆動 0-100Km／H加速 最高速度 ライトウェイトハンドリングパック カーボンファイバーパック ティンテッドガラスルーフパネル

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