エマリ永氏デザインのドレスを35年前にデザインし直したドレスが35年ぶりに着用

ファッションデザイナー・エマリ永氏によるブランド・エマリーエのドレスは、オードリーヘップバーンをイメージして38年前にデザインされたもので、今も女性たちの憧れのドレス。35年前、三田の夫で橋之助の父・芝翫の要望で、このヘップバーンドレスをデザインし直して白のウエディングドレスに変容させた。 そしてその写真をみた能條が『着たい』と言わせていただいた。私もエマリーエのドレスをお色直しで着ますと35年の時を越えて着用することに。三田のドレスと同じスタッフのよって、今度は能條のために合わせたオートクチュールドレスが仕上がった。 能條は『この後のファーストミートを控えているのでここで詳しくは言えない』と‘内緒’にしつつ三田の反応については『（橋之助が）『本当に泣いちゃうんじゃないの、ファーストミートで』って』とにっこり。橋之助は『母が『きょうの愛未ちゃん、かわいかったわよ』って。色は白よ、と言ってました（笑）』と微笑ましいやりとりも明かした。また、橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを着用。さらにウエディングケーキは今田美奈子氏が手掛ける。能條は『途中経過までしかみていないのですがかなり高さもあってゴージャスになっていると思います』といい、橋之助は『35年前の父と母の披露宴から、時代を経て先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって、今回、ウエディングドレスもケーキも作ってくださった。僕たち自身も楽しみです』と期待を寄せていた。披露宴では橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。

ファッションデザイナー ・エマ理永氏によるブランド・エマリーエの ドレス は、 オードリーヘップバーン をイメージして 38年 前にデザインされたもので、今も女性たちの憧れの ドレス 。 35年前 、 三田の夫 で 橋之助 の父・芝翫の要望で、このヘップバーン ドレス をデザインし直して白のウエディング ドレス に変容させた。

そしてその写真をみた能條が『着たい』と言わせていただいた。 私もエマリーエのドレスをお色直しで着ますと35年の時を越えて着用することに。 三田のドレスと同じスタッフのよって、今度は能條のために合わせたオートクチュールドレスが仕上がった。 能條は『この後のファーストミートを控えているのでここで詳しくは言えない』と‘内緒’にしつつ三田の反応については『（橋之助が）『本当に泣いちゃうんじゃないの、ファーストミートで』って』とにっこり。

橋之助は『母が『きょうの愛未ちゃん、かわいかったわよ』って。 色は白よ、と言ってました（笑）』と微笑ましいやりとりも明かした。 また、橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを着用。 さらにウエディングケーキは今田美奈子氏が手掛ける。

能條は『途中経過までしかみていないのですがかなり高さもあってゴージャスになっていると思います』といい、橋之助は『35年前の父と母の披露宴から、時代を経て先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって、今回、ウエディングドレスもケーキも作ってくださった。 僕たち自身も楽しみです』と期待を寄せていた。 披露宴では橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。 さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。

司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた





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