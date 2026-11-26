米司法省がエプスタイン事件の300万ページ超資料を公開。ビル・ゲイツ氏やイーロン・マスク氏の名前が文書に登場し、世界中で注目を集めている。

米司法省 は1月30日、実業家 ジェフリー・エプスタイン 氏の性的 人身売買 事件に関する300万ページを超える新たな機密文書を公式サイトで公開したと発表した。この文書は、エプスタイン氏が2019年8月にニューヨークのマンハッタン拘置所で死亡し、自殺と断定された事件の捜査過程を詳述している。

エプスタイン氏の死と新たな文書公開の経緯

ジェフリー・エプスタイン氏は当時66歳で、勾留中の独房で命を絶った。長年、彼の事件には暗い噂や権力者の関与が囁かれてきたが、今回の文書公開はそうした疑惑に対して透明性を求める世論の声に応じたものである。公開された資料には、世界中の富裕層や有名人の名前が多数記載されており、そのリストの長さから「エプスタイン・リスト」とも呼ばれている。

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今回新たに公開された資料には、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏（70）や、電気自動車大手テスラのCEOイーロン・マスク氏（54）の名前も登場した。マスク氏の総資産は現在、日本円にして約120兆円とされ、地球上で最も裕福な人物の一人としてフォーブス誌に挙げられている。これらの名前が単に文書に記載されただけでなく、どのような関わりがあったのかが焦点となっている。

マスク氏とエプスタイン氏の交流に関する実態

公開された文書の中で、イーロン・マスク氏とジェフリー・エプスタイン氏の間に交わされたと思われる電子メールの内容が明らかになった。そこでは、エプスタイン氏からのクリスマス後のパーティーへの招待や、セント・バーツ島での休暇の話、さらにニューヨークでの国連総会関連のイベントへの参加促しなどが語られている。エプスタイン氏はメールの中で、マスク氏に対して「平和な島での体験」よりも「羽目を外したい」と願っていると示唆している。

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エプスタイン氏はまた、マスク氏が現在「正気の限界まで働き詰め」であることに言及し、テスラとスペースXという2つの複雑な会社での経営と設計・エンジニアリングの指揮を取っている忙しさを指摘した。さらに、スペースXが史上最も先進的と言えるロケットの打ち上げを控えていることや、国連外交官たちとの時間の使い方の非効率さを指摘し、ニューヨークへの旅行を勧める形で接触を試みている。

マスク氏はこの招待に対して、明確な断りを入れたとされている。彼は「25歳以上の女なんて一人もいないし、みんなすごく可愛いよ」と冗談めかした返答をしつつも、自分自身は現在の仕事に集中していることを強調した。この部分のやり取りは、X（旧Twitter）上で大きな話題となり、多くのユーザーが「イーロン・マスク、婉曲表現が理解できず、エプスタインの誘いを神回避」と称賛する声が上がっている。

社会への影響と今後の調査の行方

ビル・ゲイツ氏やイーロン・マスク氏といった超富裕層や技術革新のトップらが、このような犯罪事件と関連する人物のリストに名前を連ねたことは、社会に大きな衝撃を与えている。彼らが具体的にどのような活動に関与していたのか、あるいは単なる社交的な接触に過ぎなかったのかという点は、まだ明確になっていない。しかし、300万ページにも及ぶ資料が公開されたことで、過去に隠蔽されてきた部分の実態解明に進展が見られる可能性がある。

米司法省の今回の発表は、単なる文書の公開に留まらず、性的人身売買という重大な犯罪に対する捜査の継続的な取り組みを示している。一般市民や消費者、そして金融市場にとっても、この事件が持つ意味は小さくない。権力者の不正や隠蔽が暴かれることは、社会の信頼回復につながるため、今後の詳細な分析と、関連する他の名前を持つ人々についての情報がどのように公開されていくかが注目される。

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これらの文書は、単なる歴史的文書としての価値だけでなく、現代のテクノロジー界や経済界における倫理観や社会的責任について問うきっかけともなりうる。ビル・ゲイツ氏やイーロン・マスク氏といった著名人の反応や、今後彼ら自身から公式な説明が出る可能性も含め、この事件は完結したのではなく、むしろ新しい段階に入ったと言えるだろう。世界中のメディアと法執行機関がこの資料を精査し、真実の解明に努める姿勢が求められている。